La política con nuevas reglas

La política ha cambiado. Y quien no lo entienda, está condenado a seguir hablando un idioma que la ciudadanía ya no quiere escuchar. Durante años, el debate público se ha construido en torno a ideologías rígidas, trincheras partidistas y una confrontación permanente que ha terminado por generar hastío y desconfianza. Esa es la vieja política: la de los bloques enfrentados, la de la polarización estéril, la de los discursos que no ofrecen soluciones sino reproches.

La nueva política no pasa por etiquetas ideológicas, sino por escuchar. Escuchar de verdad cuál es la conversación real de la gente. Y esa conversación está muy lejos de las tertulias políticas, de las redes sociales llenas de ruido o de los plenos autonómicos y estatales en los que se repiten los mismos argumentos de siempre. La conversación real habla de empleo, de vivienda, de cómo mantener abiertas las escuelas y consultorios, de la seguridad de las calles, del precio de la luz, del futuro de nuestros hijos. Esa es la agenda ciudadana, y todo lo que no conecte con ella está condenado a la irrelevancia.

El municipalismo representa como nadie estas nuevas reglas. En un ayuntamiento no se gobierna para un partido, se gobierna para un pueblo. Aquí los problemas no admiten discursos vacíos: o arreglas la calle, o no la arreglas. O garantizas la seguridad, o no lo haces. O pones en marcha políticas de vivienda, o la gente se te va del municipio. En lo local, la política se mide en gestión y en soluciones, no en banderas.

Motor

Por eso decimos que el municipalismo es el verdadero motor de la nueva política. Porque nos obliga a sentarnos, a pactar, a llegar a acuerdos para que los ayuntamientos funcionen y para que los vecinos vean resultados. Es un espacio donde la confrontación partidista no sirve y donde la única ideología que cuenta es la de mejorar la vida de las personas.

El inicio de este curso político debería marcar un cambio profundo en toda la arquitectura institucional: menos polarización y más acuerdos; menos etiquetas y más soluciones. El municipalismo lo demuestra cada día: es posible hacer política desde la cercanía, la escucha y la gestión. Y es ahí, en lo local, donde se están escribiendo las nuevas reglas del juego.

Alcalde de Nules y presidente de Unión Municipalista