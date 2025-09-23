Opinión | VENTAR I ESCAMPAR EL POLL
Sentiments
El nacionalisme no naix per l’existència d’una llengua ni per l’empadronament en un territori. El nacionalisme és molt més. És la passió espiritual i tribal pegat a una terra i arrelat en una societat, marcat per uns costums i un caràcter. Una emoció personal de pertinença. Diu la dita popular que la «terra on vaig néixer per mare la vaig conéixer». És això precisament el que crea la consciència nacionalista a una part de la societat sobre una terra que estima per damunt del reconeixement a l’existència d’altres nacionalismes que habiten el seu voltant.
El sentiment d’independència o l’independentisme encaixa més en una visió política, una necessitat de governar-se d’acord amb uns criteris més propis, menys vinculats a altres terres i quasi sempre més injustos per un seguit de desequilibris de tipus econòmics i polítics amb els territoris del voltant. En el joc de l’independentisme també entra el nacionalisme, el sentiment de la terra, de la llengua, però no és essencial, és complementari. Estimar la terra, parlar un idioma diferent o practicar un sistema cultural no és necessari per a independitzar-se de qui et manté lligat. És clar que si l’opressió del lligam, fa que les condicions del nacionalisme no són reconegudes i respectades, l’independentisme tindrà un terreny molt més preparat per a fer-lo créixer. Cal entendre la diferència i gestionar qualsevol mena de política tenint en compte eixes circumstàncies diferencials.
Independentisme
A l’Estat espanyol sols se sent parlar d’independentisme al País Valencià, al Principat i les Illes, el motiu és simple, són els únics llocs de tot l’estat, en els que s’ataca la llengua, intentant fer diferències inadmissibles culturalment i científicament. Hi ha una manca d’inversions i baix finançament quan són de les que més aporten a l’erari públic, aportacions de les quals s’aprofiten altres territoris més ben finançats. Hi ha una intervenció sistemàtica i sistèmica de l’estat en la comunicació cultural que per exemple impedeix la comunicació mútua audiovisual així com impediments a l’establiment d’una xarxa de comunicacions viàries d’acord amb les necessitats industrials i comercials. Aleshoresés necessari esperar un arrelament més profund de la necessitat independentista.
