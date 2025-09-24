Sin bocadillo (I)

Esta semana me sorprendí mirando con toda naturalidad la justificación que Trump hacia de la muerte, vía misil, de 14 venezolanos que, según él, eran peligrosos narcotraficantes sobre narcolanchas llenas de fentanilo.

No me sorprendió en absoluto que un Estado hasta ahora democrático como EEUU ejecutara a presuntos narcotraficantes en vez de capturarlos y juzgarlos. Y, en un primer lugar, mi cabeza lo normalizó.

Estos nuevos americanos que se proclaman referente global, ya han decidido recurrir sin inmutarse a métodos propios de regímenes autoritarios: ejecuciones extrajudiciales sin debido proceso.

Sentencia de muerte

Lo político es evidente. Trump y los que piensan como él convierten la simple acusación en sentencia de muerte, sin pruebas públicas ni defensa posible. Así envían un mensaje al mundo libre: se reserva el derecho de decidir quién merece vivir o morir más allá de sus fronteras. Y el silencio internacional de los demócratas del mundo revela hasta qué punto aceptamos que el abusón del patio nos quite el bocadillo de los derechos humanos sin rechistar.

No se trata de defender criminales (es posible que la DEA, el FBI o la CIA hubieran detectado a la posible narcolancha), sino que es un tema de principios: nadie debe ser ejecutado. Y menos aún nadie debe ser ejecutado sin un juicio imparcial. Por eso, resulta urgente que denunciemos al abusón para que sea juzgado por sus crímenes. De lo contrario, la democracia del siglo XXI será papel mojado. ¿A eso vamos?

Urbanista