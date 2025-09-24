Bono Basuras

Comentamos el mes pasado cómo con los votos a favor del PSOE y sus socios (sí, Baldoví votó a favor), la abstención del PP y el voto en contra de Vox, se dio luz negra o roja (pues verde no se puede decir) a que los propietarios paguen cada uno sus basuras. La Maldición de la ley 07/22 no permite a los ayuntamientos asumir parte del coste de la recogida y tratamiento de residuos.

Así que, usted va a pagar el doble este año, gracias a esta ley. Pero entre tanta negrura maloliente, queda algo de esperanza, la poca autonomía municipal nos permite aplicar ciertas bonificaciones, como hicimos en Castellón: 3% si tiene el recibo domiciliado; hasta un 60% para familias numerosas; 50% por ir al menos siete veces al ecoparque y cuotas hiperreducidas para unidades familiares con ingresos bajos, situaciones de dependencia o familias monoparentales. Además se están preparando bonificaciones para inquilinos, empresas y comercios que gestionen bien sus residuos y el uso de los (ya cada vez más próximos) contenedores inteligentes.

En pijama

Se lo resumo: papeleo, papeleo, control y viajes al ecoparque. Y la pregunta que surge es: serà precís? Antes simplemente bajabas en pijama o con el batín y las zapatillas de estar por casa y a pocos metros podías depositar la basura y el reciclaje. El Ayuntamiento asumía el 50% del coste del servicio y tu podías volver tranquilamente a leer, ver las noticias, seguir conversando con los tuyos o irte a dormir. Ahora, pagar el doble o papeleo y viajes… Como díría mi abuela: «bones ganes». Le invito a que cada viaje al ecoparque y cada trámite lo aproveche para recordar qué papeleta escogió y cuál escogerá de aquí dos años (Dios mediante).

Portavoz adjunto de Vox en Castellón y concejal de Familia y Comercio