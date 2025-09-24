Burriana, por su situación geográfica en la desembocadura del río, siempre ha sido vulnerable a las inundaciones. El agua, en su camino natural hacia el mar, ha causado grandes problemas a lo largo de nuestra historia. Por eso, desde que llegamos al gobierno, nos tomamos muy en serio la tarea de proteger a nuestros vecinos y mejorar la capacidad de la ciudad para resistir las fuertes lluvias, que cada vez son más frecuentes.

Hemos trabajado sin descanso para proteger la zona marítima y en especial la Serratella. Lo hemos conseguido con inversiones importantes como los Tornillos de Arquímedes, que supusieron más de 1,5 millones de euros, y con el macroproyecto del gran colector y los tanques de tormentas. Esta obra, un esfuerzo casi titánico para nuestros presupuestos municipales, alcanzará una inversión de alrededor de seis millones de euros al final de esta legislatura.

Hemos estado, como dice la famosa canción de El Último de la Fila, «a galeras a remar». Sin embargo, la competencia exclusiva en materia de encauzamientos y grandes infraestructuras hidráulicas recae en la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y, por lo tanto, en el Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez.

El Gobierno de España, en demasiadas ocasiones, ningunea a los valencianos. Su ministerio tiene obras calificadas como prioritarias que aún no ha acometido. Necesitamos con urgencia que se realicen las inversiones contempladas en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar para proteger a las personas y minimizar los daños en las zonas inundables de nuestra ciudad. El encauzamiento del barranco Juan de Mora, que afecta a Burriana y también a municipios vecinos como Nules y Moncofa, es una de las actuaciones más urgentes. A esta se suman el Barranco de Betxí y el río Anna.

Competencia estatal

La seguridad de nuestros vecinos y la protección de los bienes, el medio ambiente y la economía de Burriana dependen, en gran medida, de estas obras de competencia estatal. Nuestros poblados marítimos, donde viven más de 6.500 vecinos, sigue siendo una zona de riesgo que necesita acciones de protección específicas.

El encauzamiento es crucial para aumentar la capacidad hidráulica del barranco, reducir las afectaciones a la AP-7 y al ferrocarril y, sobre todo, evitar que la marjal de Burriana se desborde. Sin la ayuda del Gobierno de España, las importantes inversiones que hemos hecho para proteger nuestra ciudad podrían ser en vano. Solo si todas las administraciones remamos juntas podremos minimizar el riesgo ante los fenómenos meteorológicos adversos.

Alcalde de Burriana