El porta-violons, un ofici perdut

Hace algunos años, casi un siglo, en nuestra Comunitat, el escritor Enric Soler i Godes escribía unas notas curiosas sobre la costumbre, vigente entonces, de un personaje singular al que la gente veía discurrir por la calle, especialmente de València y ciudades grandes cargando en sus espaldas un aparatoso instrumento musical y pesado: el contrabajo o también su hermano pequeño el violonchelo.

Su porteador, un hombre que ofrecía su ingrata labor a los músicos. Vulgarmente se le conocía como el porta-violons. Un ofici que no era ofici, i el qual necessitaven els músics. La paga era escasa: nou quartos el contrabaix i quatre el violoncel pel transport. Una misèria. En València hi havia inscrits dotze instruments i uns altres tants porta-violons. Anaven als oficis religiosos i als teatres. Sempre carregats.

Burla

Eren forasters al seu poble, sofrien moltes vegades la burla de la xicalla del carrer en veurel’s passar i, fins i tot, els lladraven els gossos per la seua estrafalària figura. Tot un poema.

En la meua família tinc dos violoncel·listes, el meu fill i el meu gendre, a més de la meua néta. Avui les coses no hi són com abans i ells s’enriuen d’aquestes històries, però són fets de fa quasi cent anys i resta encara el record dels més vells. Els porta-violons ja no fan falta, els cotxes moderns han substituït aquesta figura.

Profesor