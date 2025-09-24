Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tomàs Escuder

Propietaris però pobres

Diuen les xifres, que són convenients per a conèixer una certa realitat, que els valencians som amants de la propietat. Deu ser per allò de que hem estat quasi sempre llauradors i per tant grans estimadors de posseir la terra que trepitgem. Però ara va de la vivenda.

I resulta que les xifres ens venen a dir que d’entre les 17 autonomies que hi ha a Espanya, nosaltres som els que tenim en propietat la casa un 78%. Molt per davant de les altres. Només s’hi acosten un poc les del País Basc. La resta no hi arriba a un percentatge tan elevat.

Això que vol dir? Si per una altra banda mirem els nivells de renta per càpita de valencianes i valencians i la comparem amb la resta podem constatar que la nostra va un 14,6 inferior a la mitjana estatal. Així per tant tenim que per un costat som propietaris, però som més pobres que els altres. Si tornem a mirar xifres, o, només que anem desperts pel carrer, es pot observar, a la premsa, a la tele, a les xarxes o la ràdio que el nostre és un país desequilibrat. I això evidentment suposa problemes.

Millors condicions

La major part de la població valenciana vivim a vora mar. Dins, a l’interior, viu poca gent i més vella. I aquest grup és el que té més vivendes en propietat i que, per una altra banda viu en millors condicions de vida. I una riquesa més ben repartida. Per un altre costat els nivells de pobresa més elevats a terres valencianes són, oh sorpresa! a les comarques del sud alacantí. I és on hi viu més gent. La qual cosa ve a dir-nos que ser propietaris de la casa, en termes estadístics, no significa forçosament ser més ric.

Al final allò que es pot constatar és que el País Valencià és un territori ben desequilibrat i que, des de les instàncies polítiques, totes, no se’n fan càrrec. Ni ara ni mai. I amb la que cau pel món i tindre una casa desendreçada no gens bo.

Sociòleg i traductor

