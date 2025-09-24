Seguridad ‘low cost’

El Gobierno de Pedro Sánchezvuelve a quedar en entredicho en un asunto crucial: la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. Tras la polémica ley del solo sí es sí, que provocó reducciones de condena y excarcelaciones de agresores sexuales, ahora estalla un nuevo escándalo: las pulseras telemáticas que deben llevar los maltratadores han fallado, comprometiendo la seguridad de miles de mujeres.

Los hechos son graves. El cambio de proveedor del sistema de control telemático supuso una pérdida de datos que dejó en el aire centenares de quebrantamientos de órdenes de alejamiento. Algunos de esos casos acabaron en absoluciones, pese a que los jueces sospechaban que el agresor había incumplido las medidas de protección. A esto se suman las denuncias de sindicatos policiales, que alertan de que las nuevas pulseras presentan fallos técnicos: localización imprecisa, falsas alarmas y facilidad para manipular los dispositivos. Y lo más indignante: se trata de dispositivos adquiridos a bajo coste en plataformas como AliExpress, sustituyendo a modelos anteriores de mayor calidad. La rebaja de precio se ha traducido en una rebaja de seguridad.

Ante una situación de esta magnitud, las explicaciones del Gobierno resultan insuficientes. Se ha intentado minimizar el problema asegurando que el impacto fue «limitado» y que las víctimas «siempre estuvieron protegidas». Pero, ¿cómo puede hablarse de protección cuando un fallo informático y unas pulseras defectuosas dejan a una mujer indefensa frente a su agresor? ¿Quién va a asumir responsabilidades políticas por esta cadena de errores?

Este lunes, el Gobierno volvía a defender que el sistema «funciona» con el anuncio de una «investigación pequeña», porque toca guardar silencio y alentar la mentira sobre una negligencia chapucera, un escándalo que puso en riesgo miles de vidas. Así lo ha declarado la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y magistrada con cargo de vocal en el Consejo General del Poder Judicial, Esther Erice, quien ha recordado al Ejecutivo que la gestión del sistema de control de las pulseras es de su competencia plena, nunca de los juzgados ni del CGPJ. Por más que ahora huya.

Silencio

Sorprende también el silencio de quienes más alzan la voz en otros momentos. ¿Dónde están las feministas que acusan de machismo a todo aquel que cuestiona su discurso? ¿Dónde están las asociaciones que llenan las calles cada 8 de marzo? La realidad es que este Gobierno, que se proclama el más feminista de Europa, está demostrando con hechos ser el más negligente y, en consecuencia, el menos feminista de nuestra democracia. Porque no hay nada más machista que prometer seguridad y dejar a las mujeres expuestas a la violencia.

Este martes, en el Senado, el PP ha vuelto a elevar la voz no solo de las mujeres víctimas de violencia de género y amenazadas por los maltratadores. Ha vuelto a elevar la voz de todo un país que exige a su Gobierno protección. Las garantías que salvan las vidas de 4.515 mujeres que durante demasiado tiempo se han sentido amenazadas.

En el seno de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, el PP ha puesto voz a todas ellas ante el silencio y ausencia de la ministra de Igualdad. A la fuga, como Sánchez, y sin dar la cara a un debate que reivindicaba la defensa de la dignidad de las mujeres frente a la mentira del Gobierno de Sánchez.

Con la mayoría popular en la Cámara Alta, el Senado vuelve a convertirse en la voz de un país que exige en este, como en otros muchos casos, justicia. Máxime cuando las propias afectadas ya habían alertado al Gobierno de que esas pulseras fallaban, que sus acosadores las desconectaban y el Ejecutivo, una vez más, estaba a lo suyo, a lo que menos importa a España.

Miedo

No se trata solo de cifras ni de porcentajes de fallos. Se trata de vidas humanas, de familias enteras que viven con miedo y que confían en que el Estado cumpla con su obligación más básica: proteger a los más vulnerables. Cada pulsera defectuosa es una amenaza real. Cada dato perdido en un servidor es una puerta abierta a la impunidad. España necesita un Gobierno serio, capaz de garantizar estándares de calidad en la compra de dispositivos, con controles técnicos independientes y con plena transparencia hacia la ciudadanía. Lo que no puede permitirse es que el ahorro presupuestario o la improvisación pongan en riesgo la vida de las víctimas.

El feminismo no se mide en discursos, pancartas ni campañas publicitarias. Se mide en la eficacia real de las políticas, en la protección efectiva de las mujeres y en la confianza que generan las instituciones. Y hoy esa confianza está quebrada.

Alguien debe dar explicaciones. Alguien debe asumir responsabilidades. Porque cuando fallan las pulseras, no se rompen solo los dispositivos: se rompe la credibilidad de un gobierno y, lo que es peor, se rompe la esperanza de quienes más necesitan protección.

Presidenta de la Diputación de Castellón