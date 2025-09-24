El ‘Tile of Spain’ exhibe su potencial

La feria de Cersaie en Bolonia vuelve a ser, un año más, el mejor termómetro del presente y futuro de la industria cerámica. Castellón, como epicentro del azulejo que es, acude a la feria con más de un centenar de empresas, conscientes de que el escaparate internacional ya no es solo un lugar de encuentro comercial, sino un espacio de diagnóstico sobre los desafíos que enfrenta un sector clave para la economía española.

Nuestra industria de referencia llega a esta edición con unas sensaciones agridulces. Tras un primer semestre prometedor en exportaciones y producción, los nubarrones han vuelto a aparecer. La fragilidad de la demanda en países clave como Alemania, Francia o Reino Unido, unida a la inestabilidad internacional (desde guerras abiertas hasta tensiones comerciales con Estados Unidos), ha obligado a los fabricantes a redoblar esfuerzos en la conquista y fidelización de clientes. La coyuntura no es sencilla y la prudencia marca las decisiones de compra. La situación que vivimos obliga a competir en un terreno donde la diferenciación es vital.

Los testimonios de empresarios en Cersaie reflejan bien esa situación. Mientras algunos confían en la mejora del mercado nacional, alentada por la recuperación de la construcción, otros advierten de la debilidad de los grandes mercados europeos. La apuesta, en este contexto, pasa por la innovación y la confianza. No se trata de palabras vacías: quienes presentaron decenas de nuevas colecciones, con un esfuerzo de diseño y exposición considerable, saben que en tiempos de incertidumbre la clave es sorprender y mantener vivo el interés del comprador.

Obstáculo añadido

Pero la preocupación no se limita a las ventas. El sector vuelve a poner sobre la mesa un debate que Bruselas no puede seguir ignorando, como es la viabilidad de la transición ecológica en industrias intensivas en energía. Los fabricantes italianos y españoles coinciden en que la descarbonización, tal como está planteada, roza lo imposible. Los costes del gas se han estabilizado, pero los de la electricidad siguen al alza, convirtiéndose en un obstáculo añadido. Y llegamos de nuevo a esa paradoja tan recurrente como que mientras Europa exige a su industria un esfuerzo titánico de sostenibilidad, sus competidores globales operan con normativas mucho más laxas y costes energéticos inferiores.

La cerámica castellonense, hay que tenerlo siempre presente, da empleo a decenas de miles de personas, sostiene un ecosistema de empresas auxiliares y sitúa a España en la élite mundial del sector. Exigirle una adaptación acelerada, sin un marco de ayudas realista ni una transición escalonada, equivale a poner en riesgo no solo su competitividad, sino su propia supervivencia. En este sentido, Cersaie se convierte también en un espacio de reivindicación política, donde los empresarios piden una Europa que escuche, que acompañe, y que entienda que no se trata de frenar la sostenibilidad, sino de garantizar que esta no se imponga a costa del tejido productivo.

Por otro lado, la desaparición de Cevisama como feria independiente en 2026 añade otro ingrediente al debate. El sector pierde un escaparate propio en casa, lo que obliga a reforzar aún más la presencia en citas internacionales como Cersaie. Esta circunstancia, lejos de ser anecdótica, tiene un trasfondo estratégico: el futuro pasa por asumir que la internacionalización no es una opción, sino una necesidad estructural. De estos sabe mucho nuestra industria.