Atípico de principio a fin

La decisión del juez Juan Carlos Peinado de procesar a Begoña Gómez en un tribunal con jurado popular se ajusta de derecho, pero es, sin duda, atípico como lo ha sido toda la instrucción de este caso, desde el comportamiento de la esposa del presidente del Gobierno hasta ayer. El caso se basa en una posible desviación de recursos públicos hacia fines privados relacionados con la actividad profesional de Gómez, especialmente por su vínculo con entidades académicas y empresariales. Gómez será juzgada no solo por malversación, sino también por posibles delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias e intrusismo profesional, relacionados con su vinculación a la Universidad Complutense de Madrid y la contratación de una asesora que, según la investigación, habría realizado tareas vinculadas a sus negocios personales durante su etapa en la Moncloa. El juez considera que hay indicios «racionales, fundados y sólidos», como correos electrónicos recientes incorporados a la causa, aunque el Tribunal Supremo ya había rechazado esos mismos indicios por falta de verosimilitud jurídica.

La ausencia de una norma que regule el estatuto de la pareja del máximo responsable del Ejecutivo explica, pero no justifica, la negativa de la acusada y de su marido a dar explicaciones en sede parlamentaria que, quizás, hubieran desactivado esta causa judicial en la que el instructor ha visto como en diversas ocasiones la instancia superior le enmendaba la plana. Todo aquí, los argumentos de la defensa y los de la acusación, es imposible de deslindar de la dinámica política, incluso en las fechas clave de las decisiones judiciales. Esta realidad no puede esconder que las insinuaciones del presidente y su entorno sobre la parcialidad del juez están fuera de lugar, porque todas las actuaciones han estado visadas, y en su caso corregidas, por la instancia superior, lo cual ha garantizado los derechos de la procesada. Esta última maniobra del juez Peinado puede acabar igual, aunque en un caso como este la intervención de un jurado popular hace muy difícil seguir haciéndolo. Será muy complicado evitar que este juicio, en su fase oral, se convierta en un circo o en un acto político en pleno período electoral.

Desde sus inicios, el caso ha tenido un fuerte impacto personal, político e institucional. Personal, porque tras conocerse la apertura de diligencias contra su esposa, el presidente del Gobierno hizo un parón de cinco días para reflexionar sobre su futuro, tras lo cual decidió continuar en el cargo. Político, porque ha desgastado al Ejecutivo central y su relato de regeneración democrática, mientras que para la oposición ha sido una oportunidad de oro para erosionar políticamente al presidente. E institucional, porque ha abierto un nuevo frente en el choque entre el poder ejecutivo y el poder judicial. El hecho, además, de que el juicio se vaya a celebrar con jurado popular añade un fuerte componente emocional al proceso, ya marcado por el ruido mediático en el que se juega la credibilidad del poder ejecutivo y del poder judicial. El cruce de lo político y lo judicial es un mal asunto, porque acaba minando la confianza de los ciudadanos en las instituciones y aunque algunos puedan sacar aparentemente un rédito, la realidad es que acaban todos en el mismo saco de los antisistema.