L’Alcora marca la diferencia

Cada edición de Cersaie confirma que la cerámica es una industria en constante evolución, capaz de reinventarse sin perder sus raíces. En esa historia de esfuerzo, innovación y prestigio, l’Alcora ha tenido un papel protagonista. No es casualidad: somos una tierra con siglos de tradición cerámica en todas sus vertientes, desde la loza y la cerámica ornamental hasta el azulejo industrial, con la emblemática Real Fábrica del Conde de Aranda (siglo XVIII) como referente, y con una trayectoria que reafirma la relevancia de nuestro municipio dentro del sector. Aquella visión ilustrada que impulsó el nacimiento de la manufactura alcorina sigue inspirando a generaciones de artesanos, técnicos y empresarios que hoy mantienen vivo un legado único.

La presencia de las firmas alcorinas en Bolonia nos llena de orgullo. Detrás de cada estand hay años de trabajo, investigación y una importante inversión, pero, sobre todo, hay personas comprometidas con la excelencia de su oficio. Competir a nivel internacional no es fácil, pero la cerámica alcorina destaca por su valor añadido: la calidad, la creatividad, el diseño, la maestría y el detalle en cada creación.

Tres siglos liderando

Recientemente, este periódico publicaba un informe del Instituto de Tecnología Cerámica que confirma que l’Alcora es el municipio con mayor número de hornos de la provincia, con 69, seguida por Onda y Vila-real. Un dato que reafirma el liderazgo de nuestro municipio en la producción cerámica de la provincia, consolidado a lo largo de 300 años de tradición y excelencia, y que combina un legado histórico con innovación constante y proyección internacional. Este liderazgo no se mide solo en cifras: se aprecia también en la capacidad de nuestras empresas para adaptarse a nuevos mercados, invertir en sostenibilidad y crear empleo estable y cualificado.

Si el Conde de Aranda levantara la cabeza, comprobaría cómo la cerámica de l’Alcora sigue marcando la diferencia, cómo la historia que comenzó en el siglo XVIII se mantiene viva. Se alegraría al constatar cómo estamos dignificando su memoria, recuperando y poniendo en valor esa fábrica que fundó en 1727, que tanto nos ha dado a los alcorinos y alcorinas, y que seguirá siendo clave en nuestro futuro. Sin duda, se sentiría muy orgulloso de haber elegido nuestro pueblo. Hoy su herencia permanece viva también en el Museu de Ceràmica, donde se conserva y difunde aquel patrimonio que dio fama internacional a l’Alcora, y desde donde se impulsa una intensa actividad con exposiciones, talleres y proyectos educativos que acercan nuestra tradición a nuevas generaciones. Todo ello cobra aún más sentido ahora que nos preparamos para conmemorar el tercer centenario de la Real Fábrica en 2027, una efeméride que será ocasión para reafirmar nuestro liderazgo cerámico, reivindicar nuestra identidad y proyectarnos con fuerza hacia el futuro.

Subvenciones

Desde el Ayuntamiento trabajamos para ofrecer a nuestro tejido productivo las mejores condiciones posibles. Este año hemos conseguido subvenciones del Ivace por más de 1,1 millones de euros para seguir impulsando los polígonos industriales con tres nuevos proyectos en la Torreta, Santa y Foies Ferraes. Estas actuaciones mejorarán la seguridad, la accesibilidad y la eficiencia energética, reforzando la competitividad de nuestras empresas. Con ellas, la inversión en polígonos durante esta legislatura superará ya los 3,2 millones de euros, y si ampliamos la mirada al periodo 2019-2025, asciende a más de 5,2 millones. Una cifra sin precedentes que evidencia nuestro compromiso con el empleo, la industria y la economía local.

A ello se suma la puesta en marcha de dos entidades de gestión y modernización (EGM) en la Torreta y Santa, que nos ha permitido multiplicar las ayudas conseguidas. La colaboración público-privada es clave para responder a las necesidades reales de nuestras empresas y avanzar en la mejora continua de nuestras áreas industriales.

Un futuro compartido

Como alcalde, quiero transmitir todo mi apoyo y reconocimiento a las empresas alcorinas que participan en esta edición de la feria italiana. Estoy más que convencido de que volverán a situar el nombre de l’Alcora en lo más alto, reafirmando nuestro liderazgo en el sector cerámico internacional.

La cerámica no es solo una industria: está en nuestro ADN, es identidad y orgullo, es nuestro valor diferencial y nuestra forma de proyectarnos al mundo. Cersaie nos recuerda todo esto y también que el futuro de l’Alcora está lleno de oportunidades si continuamos creciendo juntos, apostando por la innovación, la sostenibilidad y el talento de nuestra gente.

Alcalde de l’Alcora y secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Castellón