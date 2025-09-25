Oropesa en fiestas

En Oropesa del Mar, octubre siempre tiene un sabor distinto. A partir de este sábado, basta salir a la calle para sentirlo: los balcones adornados, la música en cada esquina, la emoción de un pueblo que se prepara para honrar a la Virgen de la Paciencia. Nuestras fiestas patronales son mucho más que un conjunto de actos; son memoria, tradición y, sobre todo, un reencuentro con quienes somos.

Cada año me sorprende comprobar cómo las fiestas son capaces de detener el ritmo cotidiano. Familias que regresan, amigos que vuelven a verse después de mucho tiempo, vecinos que comparten mesa, risas y confidencias como si no hubiera pasado un año desde la última vez. Esa es, quizás, la mayor riqueza de estos días: recordarnos que la vida también está hecha de momentos compartidos.

Uno de los actos más esperados es la proclamación de las reinas con sus cortes de honor y los festers. No es solo una ceremonia, es un símbolo. Representan a las nuevas generaciones, esas que mantienen vivas las costumbres heredadas, pero también las proyectan hacia el futuro. Representar a Oropesa significa llevar consigo la ilusión de un pueblo y encarnar, durante todo un año, su alegría y su orgullo. Puede parecer un papel sencillo, pero quienes lo asumen saben que detrás hay un compromiso real, y estoy convencido de que la nueva representación sabrá estar a la altura.

Las fiestas no serían posibles sin la colaboración de tantas personas que trabajan en silencio. Personas que están a mi lado, asociaciones, peñas y vecinos han aportado ideas, esfuerzo y tiempo para que el programa llegue a todos: desde los más pequeños hasta los mayores. Esa implicación, muchas veces invisible, es lo que convierte nuestras fiestas en algo auténtico.

Disfrute y reflexión

Y mientras disfrutamos de la música, la pólvora, la tradición y la devoción, conviene detenerse un momento y pensar qué significan realmente estos días. No son un paréntesis ajeno a nuestra vida, sino un recordatorio de lo que podemos hacer cuando caminamos juntos.

Os animo a todos a participar en los actos programados con la misma ilusión con la que los hemos preparado.

Concejal de Juventud, Fiestas y Medio Ambiente en Orpesa