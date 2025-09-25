La próxima inteligencia

La inteligencia artificial se ha convertido en tema de negocio y conversación cotidiana. Su desarrollo vertiginoso genera un vaivén constante entre la fascinación por sus capacidades y el temor por sus riesgos. Entre ellos, uno muy antiguo: el miedo a que las próximas generaciones se atrofien al vivir rodeadas de una tecnología que lo hace todo demasiado fácil. No es un temor nuevo. Platón pensó que la escritura debilitaría la memoria; siglos después se dijo que la televisión adormecería nuestra imaginación o que internet liquidaría la atención. Hoy repetimos la misma sospecha con la IA: que robará la creatividad, apagará la voz propia o dejará sin oficio a quienes nazcan ya en su compañía. Pero la historia demuestra lo contrario. Como recuerda Emiliano Bruner, el cerebro no se atrofia con el cambio, se reconfigura liberando recursos para nuevas funciones.

Intuición

Con la IA, no sabemos qué destrezas dejarán de ser centrales ni cuáles crecerán, pero el resultado no será una humanidad más pobre, sino distinta. Ya se observa un desplazamiento de la memoria literal hacia la memoria relacional: no retener cada dato, sino enlazar fuentes y contextos. Crecerá también la capacidad de supervisión crítica: decidir cuándo confiar en una respuesta automática y cuándo cuestionarla. Se perfila una intuición combinatoria con la IA como lienzo para mezclar ideas con una agilidad inédita. Y aparece una metacognición digital: ser conscientes de cómo cambia nuestro pensamiento al usarla. Ganarán peso la empatía, la negociación y la ética, porque lo diferencial ya no será pensar más rápido, sino interpretar lo humano en su complejidad.

Ante el mundo que se nos viene, no debemos caer en el error de querer proteger a quienes vienen detrás de una supuesta pérdida de capacidad, sino que debemos acompañarlos en la transición hacia un tipo distinto de inteligencia, que delega lo mecánico, se expande hacia lo relacional y abre la posibilidad de nuevas formas de creatividad y pensamiento. Porque puede que el miedo sea el mismo de siempre, pero también la lección: la mente no se apaga, se transforma.

Director y Chief Strategy Officer de Twelfhundred. Profesor UJI