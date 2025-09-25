Las rosas de Sarajevo

En su visita a Castelló para inaugurar el curso escolar (por lo que sea no le vino bien acudir a algún colegio arrasado por la dana), el conseller de Educación anunció que el gobierno del poc honorable Carlos Mazón recupera en la asignatura de Historia los contenidos referidos al terrorismo, ETA y la memoria de las víctimas. Nada que objetar, siempre es bueno conocer qué pasó para hablar con conocimiento de causa y evitar que la manipulación interesada de los hechos acabe por imponer su relato. Aquí o en cualquier otro lugar del mundo; por ejemplo, en Sarajevo.

Enclavada junto al río Miljacka, en el corazón de los Alpes Dináricos, Sarajevo es la capital de la actual Bosnia-Herzegovina. Una ciudad hermosa que, como otras en el mundo, ha sufrido el horror de la guerra y el azote del terrorismo. En sus calles fue asesinado en 1914 el archiduque Francisco Fernando de Austria, lo que desató la Primera Guerra Mundial; un magnicidio que, ese sí, estudié en los libros de texto junto a las hazañas de Viriato y otros héroes patrios. Mi primer recuerdo visual de Sarajevo es televisado: la imagen de una ciudad sobre la que, literalmente, volaban los esquiadores que en los JJOO de Invierno de 1984 se deslizaban por el imponente trampolín de Igman a imagen y semejanza de los saltos que dos años antes hicieron los deportistas que se lanzaban sobre Barcelona desde la piscina Picornell de la montaña de Montjuic.

Solo ocho años después de esa bucólica imagen, Sarajevo se transformó en símbolo de la barbarie por el cerco militar que desde el 5 de abril de 1992 al 29 de febrero de 1996 acabó con la vida de 12.000 ciudadanos. Como pasa hoy en Ciudad de Gaza, el mundo vio por televisión la tragedia de los vecinos intentando cruzar la Snajperska Aleja, la avenida de los Francotiradores, donde fueron asesinadas 225 personas, 60 de ellos niños. Mas crueles fueron las escenas captadas tras los dos ataques con morteros al mercado de Markale, uno de los más populares de Sarajevo, allí, el 5 de febrero y el 28 de agosto de 1995, se ejecutaron a 111 vecinos indefensos.

Genocidio

En las calles de Berlín las Stolpersteine, pequeños cubos de hormigón con una placa de latón incrustada, recuerdan a las víctimas judías del holocausto nazi. En las calles de Sarajevo las Sarajevske ruže, las Rosas de Sarajevo, señalan con resina roja los lugares donde impactaron los proyectiles durante el asedio serbio. No sabemos si algún día algún símbolo recordará en las calles de Gaza el genocidio del pueblo palestino. Pero sí sabemos que en las calles de Madrid, nunca jamás, habrá una señal que recuerde el 14 de septiembre de 2025. Porque ese día, pese a la deliberada maldad dialéctica de Isabel Díaz Ayuso, nada allí recordó a la crueldad de Sarajevo. Ayuso se molestó porque el ganador de la Vuelta celebró su triunfo en el sótano de un hotel. Le propongo una relajante terapia a la siempre tan airada presidenta: escuche con calma Miss Sarajevo, la canción interpretada por Pavarotti y Bono inspirada en Inela Nogić, la mujer que en 1993 ganó el concurso de belleza celebrado en un sótano de Sarajevo en un acto de dignidad y desafío a las bombas. La música, dicen, amansa a las fieras. Por probar…

Periodista y escritor