Opinión | LA RÚBRICA
Xiquets sense família
Fa mesos, per no dir anys, que dins del drama humanitari que sovint significa la immigració, quasi mai parlem de què mou les persones a deixar la seua família i la seua llar enrere, moltes vegades arriscant la vida en un periple terrible. Tampoc parlem de la violència, la pobresa, l’explotació o la repressió que espenta a la gent a abandonar tot allò que coneix per arriscar-ho tot en un viatge cap a un destí incert. Però aquesta és la immigració pobra, la que ompli titulars i és utilitzada pels racistes, mentre que de la immigració rica, la que té diners i especula amb les vivendes de la nostra província segons totes les dades, d’eixa, els racistes no en parlen.
Dins d’aquest drama, trobem el cas dels xiquets i xiquetes que han arribat a Canàries sense cap familiar que els acompanye. Xiquetes que, en molts casos, han patit abusos sexuals; xiquets que, segons la dreta, són un perill per a la seguretat; xiquetes que recordem que la mateixa dreta volia repel·lir amb l’exèrcit, sense aclarir si la seua intenció era afonar els cayucos o deixar-los morir a la mar.
Lluny de casa
Canàries ha demanat ajuda a la resta d’autonomies, i la Generalitat, als ajuntaments. Estem parlant que a Castelló, una ciutat que en dos anys ha incrementat el seu padró en 7.859 habitants, li correspondria acollir al voltant de 20 xiquets i xiquetes. Xiquets que es troben sols, sense família, lluny de la seua casa i que probablement no poden tornar. Que en una ciutat de 180.000 habitants hi haja qui diga que acollir 20 menors és un problema de seguretat només es pot explicar des del racisme i la maldat.
Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló
- El centro comercial Salera estrena una nueva tienda de moda en Castellón
- Las nuevas normas para bonificar la tasa de la basura en Castelló
- Ojo al nuevo corte de tráfico en Castelló
- Castellón se hiela: -3,1 grados durante la madrugada
- Condenan a un concejal de Vox de Benicàssim por un caso de malos tratos
- Cinco detenidos por apuñalar a un joven en Nules: buscaban víctimas al azar
- Inversión millonaria en l’Alcora: 3,1 millones para afianzar el relanzamiento de una empresa cerámica
- De Holanda al interior de Castellón: Edgar y Karin reabren una antigua masía con 44.500 m² de terreno