Desde Aín, para toda la provincia

El Día de la Provincia de Castellón, que este año se ha celebrado en el municipio de Aín, se ha consolidado como una cita para reconocer lo mejor de nuestra tierra. Una jornada que rinde tributo a la propia identidad y que, en esta edición, otorga un protagonismo muy especial al Periódico Mediterráneo (cabecera perteneciente al Grupo Prensa Ibérica) distinguido con la más alta distinción que concede la Diputación. El galardón llega en un momento muy simbólico: la conmemoración del centenario de su fundación, en 1925, como el Diario de Castellón.

Mediterráneo ha recorrido, a lo largo de estos cien años, un camino de compromiso y dedicación, erigiéndose en el referente informativo de la provincia. No se entendería la historia reciente de Castellón sin estas páginas, en las que se han narrado los grandes acontecimientos colectivos y también las pequeñas historias cotidianas que dan sentido a la vida de nuestros pueblos y ciudades.

El reconocimiento es, en realidad, un homenaje compartido. Porque si este periódico ha alcanzado un siglo de vida es gracias a la complicidad de toda la ciudadanía de Castellón, que ha sabido valorar la importancia de un periodismo próximo, plural y libre. Los periódicos viven de la relación con su comunidad y Mediterráneo ha cultivado ese vínculo desde sus orígenes: contar lo que ocurre aquí, dar voz a los que no la tienen y poner el foco en los retos y oportunidades de un territorio que mira al futuro sin olvidar sus raíces.

La Alta Distinción, además, simboliza la vigencia del periodismo en una era de grandes cambios. En tiempos en los que la información circula de manera inmediata y a menudo sin filtros, Mediterráneo se ha adaptado a los nuevos lenguajes y a los formatos digitales sin renunciar a los principios que le han llevado hasta aquí: la búsqueda de la verdad, la independencia editorial y la defensa del interés general, que es la de todos los castellonenses.

No puede pasar desapercibido el hecho de que esta distinción se haya entregado en Aín, un pequeño municipio de la Sierra de Espadán que se ha transformado para reconocer la labor de quienes, con su esfuerzo y talento, engrandecen Castellón. Y entre ellos, el Mérito Deportivo reconoce la trayectoria de Kiko García, figura clave en la proyección de La Vuelta Ciclista a España, llevando el nombre de nuestra provincia a escenarios internacionales. El Mérito de las Artes ha distinguido a Eloy Moreno, un escritor cuya obra ha traspasado fronteras. En el terreno de la innovación, la doctora Juana Crespo ha recibido un merecido homenaje por su labor pionera en la medicina reproductiva, un campo en el que se ha convertido en referente. Y, en un ámbito tan esencial como el de la salud emocional y social, el Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana se ha llevado el Mérito Solidario por una tarea imprescindible: acompañar, escuchar y dar respuestas profesionales a quienes más lo necesitan. El esfuerzo, el talento, la capacidad de innovar, la creatividad y la solidaridad son valores que representan a los castellonenses. De ahí el agradecimiento a la Diputación por proponer estos premios en un día tan especial para todos.

La Alta Distinción que recibe Mediterráneo más que un reconocimiento es, en definitiva, un encargo que hace la sociedad castellonense para perseverar en aquello que nos ha permitido llegar hasta hoy: trabajar con responsabilidad y renovar el compromiso de ejercer el periodismo honesto que nuestra sociedad merece.