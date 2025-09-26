Opinión | LA RÚBRICA
El caos de la basura
Desde el PSPV llevamos varios meses reclamando a la señora Begoña Carrasco medidas para que toda la ciudadanía logre la bonificación para pagar menos tasa de basura en 2026, pero ha hecho oídos sordos. Ahora ha decidido cambiar las reglas del juego, a tres meses de que acabe 2025. Unas reglas avaladas en su día por la alcaldesa de Castelló.
Dijeron que los titulares de la tasa de basura que reciclasen siete veces en los ecoparques lograrían ese 50% de la bonificación para paliar los efectos del Basurazo de Carrasco. Bastaba presentar el DNI al estar sin servicio la Tarjeta Ciudadana. Eso sí, en ningún momento dijeron que hubiese que llevar un tipo concreto de residuo: daba igual una pila botón que un ventilador. Todo servía para Carrasco.
Desde el PSPV, a principios de año, pedimos que se reforzase la atención en los ecoparques, ampliarlos a todos los barrios de la ciudad y reforzar el servicio para pedir la Tarjeta Ciudadana. Pero lo han ignorado.
Ahora deciden que solo se admitan los residuos que entreguen en persona los titulares de la tasa. Ya nos dirá de qué manera pretenden que personas mayores y con movilidad reducida acudan a los ecoparques. Es más, también avisaron que desde el día 1 de octubre solo podrían ir con la Tarjeta Ciudadana y DNI.
Hablan de evitar picaresca. ¿Picaresca? La ciudadanía cumple las reglas, las de Begoña Carrasco, que ahora incluso les acusa de «fraude». Quizás el problema es que el PP ahora no quiere perder los ingresos que iba a suponer el Basurazo de Carrasco.
Portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló
- Las nuevas normas para bonificar la tasa de la basura en Castelló
- De Holanda al interior de Castellón: Edgar y Karin reabren una antigua masía con 44.500 m² de terreno
- Condenan a un concejal de Vox de Benicàssim por un caso de malos tratos
- Inversión millonaria en l’Alcora: 3,1 millones para afianzar el relanzamiento de una empresa cerámica
- Un accidente con tres vehículos en Nules deja un herido grave y paraliza la N-340
- Dos detenidos por circular por la AP-7 en Castellón con diez kilos de adormidera
- Fernando Roig: la normativa ambiental de la UE 'es inasumible para el sector cerámico
- A todo gas' en Almassora: casi 20 conductores multados en carreras ilegales