El caos de la basura

Desde el PSPV llevamos varios meses reclamando a la señora Begoña Carrasco medidas para que toda la ciudadanía logre la bonificación para pagar menos tasa de basura en 2026, pero ha hecho oídos sordos. Ahora ha decidido cambiar las reglas del juego, a tres meses de que acabe 2025. Unas reglas avaladas en su día por la alcaldesa de Castelló.

Dijeron que los titulares de la tasa de basura que reciclasen siete veces en los ecoparques lograrían ese 50% de la bonificación para paliar los efectos del Basurazo de Carrasco. Bastaba presentar el DNI al estar sin servicio la Tarjeta Ciudadana. Eso sí, en ningún momento dijeron que hubiese que llevar un tipo concreto de residuo: daba igual una pila botón que un ventilador. Todo servía para Carrasco.

Desde el PSPV, a principios de año, pedimos que se reforzase la atención en los ecoparques, ampliarlos a todos los barrios de la ciudad y reforzar el servicio para pedir la Tarjeta Ciudadana. Pero lo han ignorado.

Ahora deciden que solo se admitan los residuos que entreguen en persona los titulares de la tasa. Ya nos dirá de qué manera pretenden que personas mayores y con movilidad reducida acudan a los ecoparques. Es más, también avisaron que desde el día 1 de octubre solo podrían ir con la Tarjeta Ciudadana y DNI.

Hablan de evitar picaresca. ¿Picaresca? La ciudadanía cumple las reglas, las de Begoña Carrasco, que ahora incluso les acusa de «fraude». Quizás el problema es que el PP ahora no quiere perder los ingresos que iba a suponer el Basurazo de Carrasco.

Portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló