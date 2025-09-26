Sarkozy, expresidente de la República francesa, ha sido condenado a cinco años de prisión. No hemos oído ataque alguno a los jueces galos. Escribo estas líneas mientras escucho al ministro secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, refiriéndose al caso judicial de Begoña Gómez: «Esta instrucción es una vergüenza». En las últimas 48 horas hemos visto explayarse a parte del Gobierno Frankenstein, arremetiendo contra la decisión del magistrado Peinado de que sea un tribunal popular el encargado de juzgar, si se da el caso, a la esposa de Pedro Sánchez y a los otros dos empapelados en el proceso. Al inédito caso de la esposa del jefe del Ejecutivo, viene a sumarse la llamada al banquillo del hermanísimo David Sánchez, el encarcelamiento de Santos Cerdán y la situación de imputado de José Luis Ábalos, ambos exsecretarios de Organización del Partido Socialista y elementos clave en la estrategia orquestada por Los cuatro del Peugeot (el chófer era Koldo) para recuperar el poder partidista y dar el salto a la Moncloa, mediante una moción de censura defendida por Ábalos enarbolando la decencia como aval del cambio.

Tras defender a Begoña y David, el maquillado Sánchez ha dicho en Nueva York que seguirá de candidato del sanchismo (hoy el PSOE es una quimera), asegurando con impostura que la decisión la ha tomado «tras consultar a la familia y al partido». ¿Acaso se ha celebrado un congreso que desconocemos? ¿Tal vez el cuarto hombre del Peugeot ha llamado uno a uno a los militantes? Apuesto por la mendacidad del cesarismo.

Periodista y escritor