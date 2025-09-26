Gobiernos cercanos al pueblo

Cualquier persona que tenga cierta vinculación con la política en democracia sabe que en un parlamento (en el de España o en el de cualquier comunidad autónoma) hay temas y debates que, por su trascendencia sobre los ciudadanos, son referencias imprescindibles, esenciales.

Por citar dos de esos asuntos e instantes, posiblemente los más importantes (según mi criterio), uno es el debate conocido como el de política general y el otro, el de los presupuestos anuales. En el primero, y lo digo simplificando y con carácter general, el gobierno, en nuestro caso el Consell, explica la situación del País Valencià y las prioridades y razones de las políticas o soluciones que quiere aplicar. El segundo, el de los presupuestos, con partidas, programas y cifras concretas de euros, enseña la realidad, demuestra la verdad o la mentira, si cumple, o no, la voluntad y los deseos expresados públicamente en el debate de política general.

La cuestión es que en el último debate de política general, el de esta semana, después de un discurso de Mazón a lo Fidel Castro (de más de cinco horas y réplicas de más de dos horas), solo sentí vergüenza y tristeza. Vergüenza porque Mazón, el responsable directo de la negligente y nefasta gestión que hizo el Consell de la dana y que tuvo que ver con la muerte de 229 valencianos, no solo no demostró dignidad para entender que debía dimitir, sino que, encima, aún alardeaba de que tenía futuro político en el País Valencià. Pero también tristeza porque la actitud del PP y de este mequetrefe devalúa la importancia de las instituciones de autogobierno y traiciona a quienes lucharon por la democracia y, en su marco, la presencia de un régimen de autonomías, de gobiernos más cercanos al pueblo.

Analista político