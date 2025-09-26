Opinión | LA COLUMNA
Nada nuevo bajo el sol
Los anuncios del president Carlos Mazón para Castellón, realizados en el Debate de Política General, han llegado envueltos en titulares, pero, al desmenuzarlos, la sensación es clara: nada nuevo bajo el sol.
Se repiten viejas promesas y proyectos ya conocidos. Un ejemplo evidente es el enésimo estudio del TRAM del Bulevar de la Plana. Una infraestructura vertebradora que debe conectar Castelló con Vila-real y dar servicio a Almassora. Sin embargo, la palabra clave sigue siendo «estudio». Y ya son demasiados. Mientras tanto, la realidad es que, si alguna vez llega a materializarse, lo hará con casi dos décadas de retraso respecto a la línea 1, la que une la UJI con el Grau. Tampoco hay nada especialmente novedoso en las residencias de Sant Mateu y Sant Joan de Moró, ambas en obras.
En cuanto a las propuestas de resolución del PP, el guion tampoco cambia demasiado. Se insiste en potenciar el aeropuerto, instar al Gobierno a que agilice la doble plataforma del AVE entre València y Castelló, culminar la ronda de Vila-real… Y lo más importante: el nuevo Hospital General de Castellón. En su propuesta de resolución se afirma que se impulsarán «las nuevas infraestructuras estratégicas planificadas por el Consell como el Hospital General de Castellón».
Estrategia y prioridad se cruzan en este punto. Estrategia, porque en un suspiro estarán aquí las elecciones municipales y autonómicas y hay muchos votos en juego. Que se lo pregunten a Begoña Carrasco y a su equipo de la capital. Prioridad, porque las actuales instalaciones no dan más de sí. El futuro de la sanidad en la provincia pasa por este hospital de referencia y buena parte de la credibilidad del Consell con Castellón también.
El problema no es tanto que se continúe lo que ya estaba previsto; al contrario, sería deseable que los proyectos no se atascaran con cada cambio de gobierno, sino la insistencia en presentarlos como si fueran estrenos de temporada.
A fuerza de repetir lo viejo como nuevo, se alimenta la sensación de que Castellón vive atrapada en un eterno bucle de anuncios.
Redactor jefe de Mediterráneo
- Las nuevas normas para bonificar la tasa de la basura en Castelló
- De Holanda al interior de Castellón: Edgar y Karin reabren una antigua masía con 44.500 m² de terreno
- Condenan a un concejal de Vox de Benicàssim por un caso de malos tratos
- Inversión millonaria en l’Alcora: 3,1 millones para afianzar el relanzamiento de una empresa cerámica
- Un accidente con tres vehículos en Nules deja un herido grave y paraliza la N-340
- Dos detenidos por circular por la AP-7 en Castellón con diez kilos de adormidera
- Fernando Roig: la normativa ambiental de la UE 'es inasumible para el sector cerámico
- A todo gas' en Almassora: casi 20 conductores multados en carreras ilegales