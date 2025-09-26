Los anuncios del president Carlos Mazón para Castellón, realizados en el Debate de Política General, han llegado envueltos en titulares, pero, al desmenuzarlos, la sensación es clara: nada nuevo bajo el sol.

Se repiten viejas promesas y proyectos ya conocidos. Un ejemplo evidente es el enésimo estudio del TRAM del Bulevar de la Plana. Una infraestructura vertebradora que debe conectar Castelló con Vila-real y dar servicio a Almassora. Sin embargo, la palabra clave sigue siendo «estudio». Y ya son demasiados. Mientras tanto, la realidad es que, si alguna vez llega a materializarse, lo hará con casi dos décadas de retraso respecto a la línea 1, la que une la UJI con el Grau. Tampoco hay nada especialmente novedoso en las residencias de Sant Mateu y Sant Joan de Moró, ambas en obras.

En cuanto a las propuestas de resolución del PP, el guion tampoco cambia demasiado. Se insiste en potenciar el aeropuerto, instar al Gobierno a que agilice la doble plataforma del AVE entre València y Castelló, culminar la ronda de Vila-real… Y lo más importante: el nuevo Hospital General de Castellón. En su propuesta de resolución se afirma que se impulsarán «las nuevas infraestructuras estratégicas planificadas por el Consell como el Hospital General de Castellón».

Estrategia y prioridad se cruzan en este punto. Estrategia, porque en un suspiro estarán aquí las elecciones municipales y autonómicas y hay muchos votos en juego. Que se lo pregunten a Begoña Carrasco y a su equipo de la capital. Prioridad, porque las actuales instalaciones no dan más de sí. El futuro de la sanidad en la provincia pasa por este hospital de referencia y buena parte de la credibilidad del Consell con Castellón también.

El problema no es tanto que se continúe lo que ya estaba previsto; al contrario, sería deseable que los proyectos no se atascaran con cada cambio de gobierno, sino la insistencia en presentarlos como si fueran estrenos de temporada.

A fuerza de repetir lo viejo como nuevo, se alimenta la sensación de que Castellón vive atrapada en un eterno bucle de anuncios.

Redactor jefe de Mediterráneo