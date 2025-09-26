La seguridad ciudadana es una prioridad

Negar la realidad no permite afrontarla. Ni cuando estaba en la oposición ni ahora, como alcaldesa, he mirado nunca a otro lado, ni me he puesto de perfil cuando se ha tratado de defender el derecho que tienen los almassorins a vivir tranquilos. Una de las prioridades de este equipo de gobierno es garantizar la seguridad ciudadana de nuestros vecinos en un ambiente de convivencia respetuosa en aquellas zonas de nuestro municipio que resultan más conflictivas.

Los ayuntamientos somos la administración más cercana al ciudadano, conocemos de cerca las problemáticas del día a día, sabemos los asuntos que generan intranquilidad, que preocupan a nuestros vecinos. En ocasiones, hay cuestiones que escapan de nuestras competencias, porque la seguridad ciudadana le corresponde a la Guardia Civil, aunque intentamos buscarle solución en la medida de nuestras posibilidades y nuestra Policía Local esté siempre cuando es requerida.

En los últimos dos años, hemos incrementado de manera notable la plantilla de la Policía Local con el claro objetivo de tener una mayor y mejor presencia en las calles con dispositivos especiales en aquellos focos más problemáticos que están resultando efectivos en cuanto a identificaciones y detenciones se refieren. Para ello, la colaboración con la Guardia Civil resulta más que necesaria para ganar en contundencia.

Sabemos que aquellos que padecen en sus calles y barrios un clima de conflictividad quieren reclamar mayores controles, pero tengan por seguro que esta alcaldesa de Almassora trabaja duro a diario, de la mano de la concejala de Seguridad Ciudadana, Silvana Rovira, para que nuestro cuerpo de Policía Local esté presente, como así está sucediendo.

Mientras unos optan por seguir haciendo ruido de un modo totalmente irresponsable sobre un tema que requiere planes integrales de actuación, este equipo de gobierno y la Policía Local actúan y trabajan porque la seguridad ciudadana nos preocupa y nos ocupa.

Hemos dado la bienvenida a 13 nuevos agentes, lo que nos permitirá incrementar todavía más la presencia policial en las calles de nuestro municipio, porque la Policía es sinónimo de cercanía y compromiso siempre desde su vocación de servicio público.

Alcaldesa de Almassora