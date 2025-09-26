Opinión | A FONDO
Solidaritat i esport
Hi ha dies que ens fan mirar dins de nosaltres mateixos i ens recorden com n’és d’important parar, respirar, mirar al nostre voltant i ser conscients del que realment importa. Dies en què, més enllà de la rutina i les presses, posem el focus en allò que ens fa humans: la capacitat de cuidar-nos, protegir-nos i estar al costat dels qui més ho necessiten. Aquesta setmana, amb motiu del Día Mundial de la Investigació contra el Càncer, celebrat el passat 24 de setembre, hem tingut l’oportunitat de tornar a fer-ho. De sumar-nos a una lluita que ens colpeja de prop, però que també ens uneix com a societat.
Un any més, i ja són nou, celebrem la Marxa Solidària contra el Càncer, organitzada per l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) de Vila-real amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vila-real. Una cita que no és només una activitat dins del calendari, sinó un símbol de solidaritat i de compromís amb la investigació, la salut i la vida.
Enguany, la marxa tindrà lloc demà, 27 de setembre, en el marc de les festes del barri del Crist de l’Hospital, un barri que té un significat especial, ja que acull la seu de l’entitat. El recorregut serà de 3,5 quilòmetres, assequible i pensat perquè qualsevol persona puga sumar-se. Perquè el més important no és la distància, sinó caminar junts. I si alguna cosa ens recorda aquesta jornada és que «sense investigació no hi ha res». Sense ciència no hi ha futur. Sense inversió en coneixement, no hi ha esperança.
La camiseta d’aquesta edició és molt més que una peça esportiva: és una obra d’art, una declaració d’intencions, dissenyada per la reconeguda artista vila-realenca Paula Bonet, guardonada amb el Premi 20 de Febrer l’any 2016 i amb el Premi 9 d’Octubre el 2018. Una creadora amb una sensibilitat extraordinària, compromesa amb les causes socials, que una vegada més ha posat el seu talent al servei d’una causa que ens interpel·la a tots i totes.
I la resposta de la ciutat ha tornat a ser exemplar. Vila-real mai falla. És una ciutat que sap estar, que respon, que ajuda, que suma. Actualment, l’AECC, amb el treball constant i entregat de la seua presidenta, Reme Herrero, i de tot el seu equip, compta amb més de 800 socis i 50 voluntaris a la nostra ciutat. Darrere d’aquestes xifres hi ha molt més que estadístiques: hi ha històries de vida, de lluita, d’esperança. Hi ha mans que sostenen, veus que acompanyen, cors que no deixen a ningú sol.
Com a alcalde, em sent profundament orgullós d’haver vist créixer aquest projecte a Vila-real. D’haver estat testimoni de com, amb esforç i constància, l’AECC ha esdevingut un referent indiscutible en la nostra ciutat. Per això, mantenim un conveni anual de col·laboració per valor de 15.000 euros, una aportació que va molt més enllà del seu valor econòmic: és una mostra clara del nostre suport ferm, del treball conjunt amb la societat civil i del compromís amb el benestar de la ciutadania.
Esport en família
També aquest cap de setmana acollim una altra cita amb l’esport i la salut: la Volta al Terme de les Tarongetes, que se celebrarà el diumenge. Una jornada esportiva amb dues modalitats; una 5K competitiva, adreçada als corredors i corredores més experimentats, i una 3,5K no competitiva, oberta a tothom, que convida a gaudir de l’esport en família i a promoure un estil de vida actiu i saludable. Aquesta cursa forma part del circuit de carreres populars de Vila-real, que ha passat de tindre un parell de cites esportives a quasi una per mes, exceptuant els mesos de major calor, i que culminarà enguany, com ja és tradició, amb la Cursa de Sant Silvestre al desembre.
Des de l’Ajuntament continuem treballant per consolidar Vila-real com una ciutat de la salut i l’esport. Estem convençuts que fomentar els hàbits de vida saludables és essencial per al benestar físic i emocional de la nostra gent. Prompte ho farem també amb EMFEBE (l’Escola Municipal de la Felicitat i el Benestar Emocional). I si, a més, podem unir aquesta aposta amb accions solidàries com les que estem vivint aquests dies, l’impacte és doblement positiu.
Abans de concloure, vull estendre el meu agraïment més sincer no només a l’AECC, sinó també a l’Associació Castellón Contra el Cáncer, amb qui mantenim un conveni de 15.000 euros, i a totes aquelles entitats que treballen dia a dia, de manera valenta i generosa, al costat de les persones que pateixen aquesta malaltia i les seues famílies. A tots els voluntaris i voluntàries que acompanyen, que escolten i que abracen. Vosaltres sou el veritable motor de l’esperança. Sou el cor viu de la nostra ciutat.
Per això, vos convide a participar, a caminar, a córrer, a col·laborar, però sobretot, a fer pinya i a demostrar, una vegada més, que Vila-real és una ciutat, amb cor de poble, que no deixa ningú enrere. Que som una ciutat que lluita unida, i que sempre respon quan més falta fa.
Ens veiem a la marxa. Ens veiem a la cursa. Ens veiem caminant junts cap a un futur millor perquè juntes i junts és com Vila-real avança de nou.
Alcalde de Vila-real
