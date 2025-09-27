El ‘basurazo’ de Sánchez

Resolver el rompecabezas tributario y que cuadren los números de un Ayuntamiento como el de Castellón no es una tarea sencilla y mucho menos cuando desde el gobierno central ponen trabas como el basurazo de Pedro Sánchez. Una vez más, quienes venían a salvar a las personas han decidido castigarlas con un incremento descomunal de la tasa de basuras a los consistorios y que recae en los bolsillos de las familias. De nuevo, el Gobierno central se pone de perfil y, muy lejos de buscar soluciones, deja en manos de los entes locales la resolución de un problema que supone un gran impacto en las economías familiares de miles de españoles.

Ante esta falta de sensibilidad, el equipo de gobierno que presido no se ha quedado de brazos cruzados. Frente a este mazazo fiscal totalmente injusto del gobierno de España el Ayuntamiento de Castellón ofrece bonificaciones y reducciones de las que se pueden beneficiar todos los propietarios de primeras residencias. Y el próximo 2026, además, se sumarán a ellas los inquilinos y las empresas que cuentan con servicios propios de gestión de residuos

Lejos de la burocracia, las opciones para lograr esta rebaja son sencillas. La primera de ellas, la domiciliación del impuesto, lo que supone un descuento del 3%. Y la segunda y más importante llega de la mano del reciclaje. Partimos de la fórmula de reciclar más para pagar menos. De esta manera, quienes lleven sus residuos al ecoparque de la ciudad o a los ecoparques móviles conseguirán una reducción de hasta el 50%. En resumen, quien domicilie la tasa y vaya al ecoparque siete veces, en 2026 acabará pagando menos por la tasa de la basura que en 2024.

Aunque este año ha sido imposible frenar el basurazo, estamos convencidos de que el próximo ejercicio las bonificaciones tendrán un efecto directo en el impuesto. Los datos así nos lo hacen pensar: Hasta el mes de junio del 2025, en los ecoparques de la ciudad se recogieron 1.612 toneladas de residuos frente a los 645.920 kilos del primer semestre de 2024.

En este sentido, quiero aclarar también que en ningún momento desde el equipo de gobierno se han puesto trabas a los vecinos para acceder a la bonificación del 50% por las visitas al ecoparque. Lo único que hemos hecho es controlar que se haga un buen uso y frenar la picaresca de algunos pocos frente a una mayoría que actúa de manera ejemplar. Tampoco es cierto que quien no tenga la tarjeta ciudadana se quedará fuera. Basta con presentar el DNI y hasta que la tarjeta ciudadana esté plenamente implantada convivirán ambos sistemas.

Pero la bonificación del basurazo no es la única medida fiscal que hemos aplicado, Dos años y tres meses después de entrar en el gobierno municipal, de nuevo, hemos demostrado que querer es poder y los vecinos de Castellón ya han comprobado como su recibo del IBI experimenta una rebaja anual exponencial. Nada más y nada menos que 4 millones de euros se han ahorrado los castellonenses en estos ejercicios y en el del 2026 será un millón más, al reducirse otro 2%. A las cifras me remito para, de nuevo, evidenciar una realidad que algunos se empeñan en negar. No hay nada más objetivo que las cifras puras y duras, sin operaciones de maquillaje ni de cocina, que a otros, llámense Tezanos, tanto les gustan.

Y no lo afirmo solo por la contribución que, siguiendo la curva descendente, en 2027 se habrá abaratado un 10%, tal y como prometimos. Nuestro compromiso con los ciudadanos va más allá. En 2026 vamos a seguir ayudando a un sector económico clave como es el de la hostelería, con la exoneración del pago de la tasa de ocupación de las terrazas, lo que supone un ahorro de 350.000 euros que se quedan en el bolsillo de 750 hosteleros y restauradores para que puedan mejorar sus resultados, seguir invirtiendo y generando empleo.

Además, mantendremos la bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), las plusvalías por transmisiones patrimoniales (mortis causa) y exoneraremos el pago del impuesto de circulación hasta en un 75% para aquellos que cuenten con la etiqueta ambiental. Lo haremos convencidos de que, con estas medidas, damos un paso adelante en nuestro proyecto de crear las bases del Castellón del futuro. Una ciudad mejor en la que vivir, disfrutar e invertir...

Solo lo lograremos con trabajo, que es lo mejor que sabemos hacer. Por este motivo, aprovecho este espacio para agradecer el esfuerzo realizado por el área de Economía y Hacienda que dirige Juan Carlos Redondo para hacer posible este ahorro fiscal.

Más allá de la gestión, nuestra labor es estar al lado de los ciudadanos y también podemos presumir de ser la tercera ciudad del país que más ayuda a que la gente y las empresas puedan trabajar y crecer. Lo dice un estudio elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad que valora especialmente el ahorro de 7 millones de euros a los contribuyentes con las rebajas fiscales aplicadas desde nuestra llegada al gobierno local en 2023. De nuevo, los datos hablan por sí solos.

Alcaldesa de Castellón