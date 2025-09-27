Opinión | MIRADA ABIERTA
Callar no es la opción
Estos días hemos visto cómo un humorista en Estados Unidos era cancelado y, poco después, recuperaba su espacio gracias a la reacción de los espectadores, la ciudadanía y de sus propios compañeros de profesión. Más allá de la noticia, el episodio recuerda lo frágil que puede ser la libertad de expresión cuando se convierte en moneda de cambio o en rehén de la política. Y lo peligroso que resulta escuchar al gobierno de Donald Trump amenazar con retirar licencias a medios críticos. Son gestos que rezuman autoritarismo y que deberían encender todas las alarmas democráticas.
Al hilo de esa noticia, me vino a la memoria una experiencia personal que viví siendo secretaria Autonómica de Comunicación. Fue poco después del primer confinamiento de la pandemia, cuando recibí en mi despacho al máximo responsable de un medio valenciano de perfil conservador. Me habló de la importancia que habían tenido las campañas institucionales en un momento en que las redacciones sufrían graves dificultades económicas. Pero lo que me llamó la atención no fue eso, sino otra confidencia: su sorpresa al comprobar que el president, Ximo Puig, nunca había telefoneado para protestar por una noticia incómoda. Aquello, me dijo, no era lo habitual con otros gobiernos.
Ese comentario, dicho desde la diferencia ideológica, me pareció revelador. Demostraba que es posible sostener una relación entre instituciones y medios sin caer en presiones ni servidumbres. Y que la autonomía periodística, lejos de ser una utopía, puede convertirse en una práctica cotidiana si se respeta la función que tienen los medios: informar, criticar, hacer preguntas.
Por eso creo que la defensa de la libertad de expresión no puede quedarse en una consigna. Es un ejercicio diario, a veces invisible, que nos protege a todos. Porque cuando los medios callan por miedo o por presión, la sociedad entera se queda sin voz. Y ese silencio, que ya hemos conocido en el pasado, es el que nunca deberíamos permitir que regrese.
Economista
