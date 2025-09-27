Desperdicio alimentario cero: un compromiso colectivo y personal

Castellón desperdicia al año alrededor de 15 millones de kilos de alimentos. Una cifra que sacude la conciencia colectiva e individual, porque detrás de cada kilo tirado a la basura hay recursos naturales malgastados, esfuerzos humanos infravalorados y un daño directo a la sostenibilidad social, económica y medioambiental.

El principal escenario de esta realidad se encuentra en los hogares, ya que aproximadamente el 90% de este desecho alimentario en la Comunitat Valenciana se realiza en los hogares. Reducir estas cifras no es sencillo, pero es posible. Eso sí, requiere del compromiso de todas y todos para que esto sea una idea prioritaria y condicionante a la hora de tomar decisiones.

La responsabilidad, sin embargo, no es únicamente individual. Los comedores escolares, hospitales, residencias y otras colectividades también sufren problemas estructurales que dificultan el objetivo del desperdicio cero: horarios mal planteados que reducen el apetito de los consumidores, dietas poco atractivas que desincentivan la ingesta, falta de personal para asistir a quienes requieren ayuda en el momento de comer o pliegos rígidos que no contemplan criterios de sostenibilidad ni flexibilidad.

La ausencia de comités nutricionales dirigidos por dietistas-nutricionistas en estos espacios agrava esta situación. Estos organismos son esenciales para adecuar menús, realizar un seguimiento de indicadores y garantizar un equilibrio entre calidad, seguridad y aprovechamiento. Sin datos fiables y estandarizados, resulta imposible plantear objetivos medibles que permitan reducir el desperdicio.

En todo este panorama, ya sea colectivo o individual, los dietistas-nutricionistas tenemos un papel esencial. Desde la propuesta dietética y la programación de menús hasta la formación en hábitos de consumo responsable, nuestros conocimientos resultan claves para optimizar recursos, minimizar excedentes y, en caso de que los haya, darles una segunda vida bajo parámetros de seguridad alimentaria y la legalidad.

Pero ninguna estrategia será efectiva sin un cambio de mentalidad. Y ese cambio va de la mano de la educación alimentaria. Los dietistas-nutricionistas también jugamos un papel clave en enseñar a la población sencillos gestos que contribuyen a la sostenibilidad alimentaria. Desde aprender a servir únicamente lo que se va a comer en casa, hasta aceptar que en un buffet o restaurante no pueda haber siempre el plato que deseamos o entender que el consumo excesivo, aunque no acabe en la basura, también constituye una forma de desperdicio y sobreexplotación de recursos.

Reducir el desperdicio alimentario no es solo una cuestión de ahorro económico, sino un compromiso con nuestro entorno. La solución está en la suma de pequeños gestos individuales, decisiones responsables en la restauración colectiva y un mayor compromiso en las instituciones públicas. En definitiva, en comprender que cada alimento que no se desecha es un paso hacia una sociedad más justa