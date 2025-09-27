Esperando octubre

Tras una temporada turística estival que ha cumplido con las expectativas, el mes de septiembre en Peñíscola ha finalizado con buenos datos de ocupación.

El reclamo de las Fiestas Patronales de Interés Turístico Nacional y una programación cultural que no cesa, con los majestuosos desfiles de Moros y Cristianos o el Ciclo de Conciertos de Música Clásica, han facilitado superar ocupaciones hoteleras por encima del 85% e incluso el 90% en el pasado mes, datos que dan continuidad a los registrados en los meses de septiembre de los últimos años.

La tendencia se consolida y la temporada se ensancha, cada año más.

Arranca octubre con muy buenas previsiones y una agenda imparable llena de actividades generadoras de pernoctaciones y de atractivas propuestas que facilitarán mantener la ocupación hotelera también en este primer mes del último trimestre del año.

Este primer fin de semana, Peñíscola va a alojar un Certamen Nacional de Tunas, con agrupaciones procedentes de diversos puntos del territorio nacional; también se celebrará la Máster Class de Ciclo Indoor en el Paseo Marítimo, un evento que cuenta con fieles seguidores desde hace ya más de una década y que llegan desde muchos puntos de nuestro país.

Además, un sinfín de actividades de turismo experiencial relacionadas con nuestra condición de ciudad de cine, completan la programación de un fin de semana que inaugura el mes por todo lo alto.

Las próximas semanas contarán con distintos festivos y el evento más esperado del mes, los Motorrad Days de BMW que concentrarán en nuestra localidad a más de ocho mil moteros dispuestos a conocer las últimas novedades de la marca.

Para finalizar el mes, la programación de Halloween pondrá el broche de oro a unas semanas de intensa actividad que programamos y promovemos con el objetivo de dinamizar la actividad económica de nuestra localidad, mucho más allá de los meses de julio y agosto.

Con la vista puestas ya en las fechas navideñas, vamos descontando poco a poco semanas para lo que será, sin duda, el nuevo atractivo invernal de nuestro destino, la Luz de la Navidad.

Alcalde de Peñíscola