La granja de Clarckson

¿Han visto el reality titulado La granja de Clarkson? Si ustedes fueran británicos seguramente sí; ha supuesto todo un fenómeno que ha logrado altísimas cuotas de audiencia en la plataforma televisiva Amazon Prime. Por si no conocen la serie, trata de un urbanita, Jeremy Clarkson, quien fuera durante casi tres décadas el presentador de un programa de coches muy popular en Gran Bretaña, que ha comprado una granja de cuatrocientas hectáreas y se dedica a gestionarla. A hacer de granjero, vamos. Por supuesto, hay mucha guasa y el protagonista no para de meter la pata. Su ayudante, Kaleb Cooper, ahora convertido también en estrella mediática, tiene que enmendarle la plana cada dos por tres. El joven se dedica a esos menesteres desde niño, y controla mucho más que el sexagenario dueño. Supongo que el éxito del programa se debe a ver a alguien muy fuera de su zona de confort.

En clave de humor, muestran las dificultades del mundo rural en la campiña inglesa. Las trabas burocráticas, la incomprensión y las dificultades económicas a las que se enfrentan los trabajadores del campo. Porque Jeremy no se dedica a dar órdenes a sus aparceros, sino que le toca subirse al tractor (un destartalado Lamborghini, que por algo adora los coches de lujo), levantarse temprano para vigilar las vacas preñadas o preparar las cercas de sus cultivos. Obviamente, en general, lo hace todo mal. Como lo haría yo mismo o cualquiera no formado en estas lides.

Viajar al día a día de un granjero criado en las comodidades de la ciudad ha sido todo un éxito de público. Cuando veía la serie no tenía claro cómo se lo tomarían los de verdad, los que llevan toda su vida bregando entre cosechas liquidadas por el granizo, animales enfermos, trabas de la administración, precios en constante caída… Pero resulta que consideran al célebre presentador todo un héroe. Les ha dado una visibilidad de la que no solo carecían, sino que sin duda merecen.

El trabajo del campo, de agricultores y ganaderos no es nada fácil. Ni en la bucólica campiña inglesa, lo siento, pero uno tiene la imagen de las novelas de las Brontë o Jane Austen, ni tampoco en el despoblado interior español. Tampoco tratar con animales. No me imagino a mí mismo gestionando una explotación campestre. Y eso que nací hijo de granjero en Cinctorres, allá por los setenta. No me quedan recuerdos porque cuando tenía 2 años nos trasladamos a Castelló. Ahora los animales para mí son meras mascotas, de hecho no tardaré en hablarles de la cobaya que tenemos en casa.

¿Sería posible un programa parecido en España? Sin duda. Diría que devendría en éxito seguro siempre que se eligiera a la persona correcta para protagonizarlo. Gracioso pero creíble. No veo difícil encontrar algunos candidatos interesantes: Jordi Évole, Andreu Buenafuente, Jesús Calleja. El rey emérito estaría bien, pero lo veo un poco mayor ya… Entre las mujeres, por qué no, podrían hacerlo Ana Duato, la de Cuéntame, o Eva Hache.

Si tuviera pasta para producirlo, no me lo pensaría dos veces. La granja de Buenafuente, triunfo total.

Editor de La Pajarita Roja