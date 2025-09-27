Opinión | LA RÚBRICA
La guerra del nostre temps
Fa anys vaig voler reconstruir i resseguir el manuscrit deixat pel germà del meu avi abans de morir a la guerra. Volia rastrejar com un capellà almassorí, fugitiu per mitja província, havia acabat assassinat al cementiri de la Vall d’Alba poc abans de l’assalt feixista. Intentar-ho, i escoltar desenes de testimonis tant brutals com contraposats, va ser tot un aprenentatge.
Ara, deu anys després, el genocidi de Gaza m’ha tornat al cap una frase d’una d’aquelles supervivents que em va colpir: —Ai, sagal, tota generació en pateix una, de guerra, i aquella va ser la nostra!
Quina serà la guerra dels nostres temps?
Salvant totes les distàncies, i amb la seguretat dels centenars de quilòmetres que ens separen, crec que la gran guerra dels nostres temps l’estem lliurant ja a Palestina. Una guerra global, entre barbàrie i humanitat. Un genocidi on l’ànima d’Europa i els drets humans s’enfronten a l’horror.
Perquè la resposta d’Israel a l’atemptat de Hamàs era l’excusa per a una guerra d’extermini contra tot un poble. D’aniquilació total de Palestina. De disparar a les cues de la fam, a periodistes... De matar de fam...
Davant del silenci institucional, eixa guerra ha passat a lliurar-se també als nostres carrers. Alçant la veu; amb flotilles... Per això, divendres dia 3, tot Castelló, la Vall d’Uixó i centenars de ciutats alçaran la veu contra dos anys de genocidi. I per això, hem reclamat que institucions com la Diputació condemnen també la barbàrie i posen les banderes a mitja asta.
Portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló
