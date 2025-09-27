Opinión | Pensamientos desde el rincón
Quignard y Michon, brújula del sentido
En tiempos en los que la política se desborda en espectáculo y escándalo, encontrar un refugio que nos permita recuperar el norte resulta más necesario que nunca. Durante mis vacaciones, que este año disfruté más tarde de lo habitual, confirmé una vez más la certeza de Maria Van Rysselberghe en Hace cuarenta años (errata naturae), traducido por Regina López Muñoz: «los libros garantizan nuestra cordura».
Leer a Pascal Quignard y a Pierre Michon, como hice en mi periodo de descanso, es un acto de salvación. Ambos escritores son de los pocos, poquísimos, que facilitan la tarea imposible de volver a orientarse en medio del ruido del mundo: comprender el verdadero sentido de lo que llamamos literatura. Sus textos exigen atención, calma y reflexión; nos obligan a detenernos y a pensar, recordándonos la dimensión profunda de la vida humana, su complejidad y su belleza. En un contexto donde la política se ha convertido con demasiada frecuencia en un espectáculo grotesco —donde figuras como Donald Trump desafían la decencia y la ley con una rutina vergonzosa—, la lectura de Quignard y Michon se siente como un acto de resistencia silenciosa, un recordatorio de que la cordura y la sensibilidad todavía tienen un espacio.
La escritura de estos autores nos devuelve la perspectiva perdida. Nos muestra que el mundo puede ser contemplado con rigor y delicadeza, que las palabras no son mero ruido, que la profundidad y la precisión siguen siendo posibles. Nos enseñan a mirar con claridad lo que vale la pena preservar y nos permiten distinguir, incluso en medio del caos político, lo que es verdadero, humano y bello.
En definitiva, la literatura de Quignard y Michon no es solo un placer estético: es un refugio ético. Nos recuerda que, aunque la política y los titulares nos empujen a la confusión y la indignación, siempre existe un norte al que regresar, un lugar donde la cordura se mantiene y la sensibilidad resiste.
