Qualicer urge una conciliación

El azulejo de Castellón ha sabido cimentar su identidad internacional gracias a una combinación virtuosa de innovación, industria y la habilidad que ha tenido para tutelar foros de pensamiento con los que dirigir prodigios técnicos. Durante más de treinta años, Qualicer ha sido el espacio donde esa identidad se proyectaba con autoridad al mundo. Un congreso que nació de la colaboración entre instituciones y que se consolidó como cita imprescindible en el calendario global de la cerámica. Hoy, esa herencia corre un serio riesgo de diluirse por un conflicto interno que, de no resolverse, puede minar los logros alcanzados.

La velada disputa entre la Cámara de Comercio de Castellón y el Colegio de Ingenieros Industriales trasciende lo que, en apariencia, podría parecer un simple enfrentamiento por la propiedad de una marca y otras cuestiones paralelas. Lo que está en juego no es solo un nombre ni la legitimidad de una organización para liderar un evento: está en riesgo la continuidad de un foro que ha sido motor de proyección para la industria española en un contexto de creciente competencia internacional.

El divorcio llega, además, en un momento especialmente delicado. La desaparición de Cevisama, que a partir de 2026 deja de tener identidad propia como feria para incluirse dentro del salón multisectorial Hábitat, deja al sector sin una de sus plataformas más visibles. Qualicer, más que nunca, debía asumir el reto de ser escaparate y espacio de reflexión. Sin embargo, la fractura amenaza con ofrecer al mundo una imagen de división y debilidad. Dos congresos con la misma marca, separados apenas por semanas, no significarían una «doble oferta» para la industria, sino una peligrosa resta de legitimidad y de confianza.

Ambas instituciones subrayan que les amparan argumentos sólidos. Sin embargo, ni la razón jurídica ni la fuerza organizativa pueden ocultar lo esencial: Qualicer nació y creció de la colaboración. Esa fórmula probada durante décadas no puede sustituirse por una lógica de exclusiones y reproches mutuos.

Recordar que Qualicer fue pionero en situar a Castellón en el mapa mundial de la cerámica, cuando la globalización del sector apenas se vislumbraba. Su formato de congreso internacional de calidad cerámica se adelantó a su tiempo y permitió tender puentes con universidades, centros tecnológicos, industrias y mercados exteriores. En sus mesas redondas y conferencias no solo se hablaba de producción o innovación, también de estrategia, sostenibilidad y competitividad. Esa visión holística es la que convirtió a Qualicer en algo más que un evento: en un patrimonio común del clúster azulejero.

Perder ese legado por una pugna de intereses, por muy legítimos que sean, sencillamente, nos llevará a un error histórico. La industria cerámica española atraviesa un momento de enorme presión: costes energéticos elevados, mercados internacionales en constante cambio y una competencia que no duda en ganar terreno con estrategias agresivas. En ese escenario, la unidad es una necesidad estratégica. Mostrar fisuras justo en el escaparate que debe reforzar la voz de Castellón ante el mundo es regalar ventajas a los competidores.

La mediación iniciada por la Diputación apunta en buena dirección, pero será inútil si no existe una voluntad institucional y sectorial de alcanzar un acuerdo. Ceder, a veces, nos lleva a ganar mucho; y saber escuchar al otro siempre ayuda, si priorizamos el bien común.