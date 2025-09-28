Opinión
10 anys de l’Agenda 2030: el repte continua
Aquesta setmana es compleix el desè aniversari de l’aprovació de l’Agenda 2030 i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per part de l’Assemblea General de les Nacions Unides. Entre els dies 25 i 27 de setembre de 2015, a Nova York, tots els estats membres van aconseguir un acord històric per impulsar un full de ruta global. Una fita que, vista amb perspectiva, ens convida a fer una pausa, mirar enrere, aprendre del camí recorregut i planificar amb determinació els pròxims cinc anys.
L’Agenda 2030 naixia amb una idea poderosa: la sostenibilitat entesa com la capacitat de satisfer les necessitats del present sense comprometre el futur. Aquest concepte, encunyat dècades abans per l’informe Brundtland (1987), prenia una dimensió política i pràctica sense precedents. Els grans reptes globals (pobresa, canvi climàtic, desigualtats o degradació ambiental) ja no poden ser afrontats de manera aïllada, sinó amb solucions col•lectives.
L’Agenda va fixar 17 objectius, 169 metes i més de 200 indicadors que, des de 2015, han funcionat com a guia per a governs, institucions, empreses i entitats socials. En destaquen la seua universalitat i transversalitat: tots els països, rics i pobres, estan cridats a participar-hi. També la seua filosofia de «no deixar ningú enrere», que apel•la a la dignitat de totes les persones. Entre els punts febles, la manca d’obligatorietat: l’acompliment depèn de la voluntat política i dels recursos que cada estat estiga disposat a invertir. Els resultats, una dècada després, són desiguals. Segons l’informe més recent de Nacions Unides, de les 137 metes mesurades, només el 35% mostren un progrés bo o moderat, un 47% avancen massa lentament i un 18% fins i tot retrocedeixen. Algunes xifres són especialment preocupants: l’augment dràstic de la fam des de 2019, un creixement del 40% de les morts relacionades amb conflictes armats en 2024 o uns nivells d’emissions i d’acidificació dels oceans que continuen escalant. Aquestes haurien d’interpel•lar la nostra consciència i reforçar la necessitat d’accelerar.
Malgrat les dificultats, l’Agenda 2030 continua sent la millor brúixola. És preferible avançar encara que siga parcialment cap a un horitzó compartit, que renunciar a qualsevol rumb. I en aquest camí, les universitats tenim un paper fonamental.
El paper de les universitats
Des del primer moment, les universitats hem estat cridades a ser agents actius en l’assoliment dels ODS. No només a través de la docència i la recerca, sinó també en la gestió dels campus i el lideratge social. Un dels primers documents de referència global, Com començar amb els ODS a les universitats, ja assenyalava quatre grans àmbits d’acció: educació, investigació, governança institucional i implicació amb l’entorn. L’objectiu final és que l’estudiantat incorpore aquests valors tant en la vida quotidiana com en la futura trajectòria professional.
A la Universitat hem assumit aquest repte amb determinació. Primer amb el Pla UJI ODS 2030 i, actualment, amb el Pla RSU ODS 2023-2026, hem definit objectius, línies d’acció i indicadors per mesurar els avanços. L’avaluació de 2024 mostra que, de les 173 accions previstes, un 36% ja estan completades i un altre 28% superen el 80% de compliment. És a dir, dos de cada tres estan completats o molt avançats.
Entre les accions destaquen la reducció del consum d’aigua i electricitat, la disminució d’emissions de CO₂, el foment del voluntariat, l’ús de productes de proximitat, ecològics i de comerç just, així com programes per promoure la igualtat, la inclusió i la salut. Són exemples concrets que demostren que la sostenibilitat no és un concepte abstracte, sinó una forma real i transformadora de viure la universitat.
Mirant cap al futur
Els reptes són enormes i que només avançarem treballant plegats. En els pròxims cinc anys, les universitats, com l'UJI som aliades: formem generacions, generem coneixement, impulsem la innovació i actuem com a referents socials. Tenim la responsabilitat de demostrar que és possible avançar cap a un model sostenible, just i inclusiu. El camí no és fàcil, però és l’únic possible, i l'UJI continuarà caminant al costat de la societat, sense deixar ningú enrere.
Vicerectora de Responsabilitat Social, Polítiques Inclusives i Igualtat
