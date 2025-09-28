Recién comenzado el curso pastoral, catequistas y profesores de religión en nuestra Diócesis son enviados por el Obispo para catequizar en parroquias o enseñar religión y moral católica en colegios e institutos. Este gesto de envío nos une a Jesús, quien llamó a sus Apóstoles para estar con Él y enviarlos a predicar (Mc 3,13-15). Como a ellos, Jesús invita primero a conocerlo, amarlo, ser discípulos y vivir la fe en comunidad, base fundamental para su misión. La fe viva es el alimento y la fuerza para su dedicación diaria.

Los Apóstoles recibieron la misión de proclamar el Evangelio con autoridad de Jesús: «Id por todo el mundo y predicad a toda criatura» (Mc 16,15). Todos los cristianos, por el bautismo, están llamados a anunciar el Evangelio, pero los Apóstoles y sus sucesores, los Obispos, lo hacen en nombre y con autoridad de Jesús. Catequistas y profesores participan de manera especial en este ministerio, colaborando en la iniciación cristiana y transmisión de la fe.

Catequistas y profesores de religión actúan en nombre de la Iglesia. Han de anunciar a Cristo y su Evangelio, tal como nos llega en la tradición viva de la Iglesia, para ayudar al encuentro con Cristo vivo a quienes la Iglesia y los padres ponen en sus manos. Su misión es formar discípulos misioneros, ayudar a madurar en la fe y saber dar razón de ella dentro de la comunidad eclesial.

Es fundamental que vivan y practiquen la fe con coherencia, que respeten la moral de la Iglesia y ofrezcan los contenidos establecidos para la catequesis y la enseñanza religiosa. Nadie está obligado a ser catequista o profesor, pero quienes lo desean deben contar con la capacitación adecuada y vivir la fe de forma congruente. No hacerlo sería deshonesto e injusto con los alumnos, las familias, la Iglesia y la sociedad.

Agradecemos la entrega y fidelidad de catequistas y profesores, conscientes de que su misión es exigente y requiere paciencia y perseverancia. No se basa en éxitos inmediatos, sino en la gracia de Dios y el respeto a la libertad de quienes reciben la enseñanza.

Obispo de la Diócesis de Segorbe-Castellón