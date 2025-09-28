El fútbol lo puede todo. En mi juventud había otras opciones. Un adolescente podía jugar a baloncesto, como fue mi caso, en el equipo del instituto. Podía ver varios partidos a la semana, tanto de la liga nacional como de la todopoderosa NBA. Podía hablar con otros compañeros del último duelo, e incluso podía disfrutar viendo la Copa de Europa en las televisiones autonómicas.

Recuerdo que cualquiera podía apuntarse a natación, balonmano, voleibol, atletismo… Había opciones. Y todas estaban de moda. Y después estaba el deporte rey, claro. El fútbol siempre estuvo ahí. Pero lo de la última década es abrumador. El fútbol lo es todo. Los clubes de balonmano o baloncesto de la capital de la Plana se alegran muchísimo cada vez que un chaval se apunta a un equipo. Se está volviendo algo extraordinario.

En la calle se habla de fútbol. En el trabajo. En los colegios. En todas partes. Casi añoro aquellos años en los que se hablaba de Fórmula 1 y de Fernando Alonso. No me malinterpreten, queridos lectores, me encanta el fútbol. Disfruto como un niño viendo la liga, la copa y la Champions. Por no hablar de la selección. Pero me apena que los demás deportes hayan quedado relegados de esta forma. Me entristece cómo el Tour de Francia, la Vuelta a España o el Giro de Italia ya no se ven como antes, ya saben, cuando Perico e Indurain se desayunaban los Alpes y se merendaban los Pirineos. Me apena.

Echo de menos aquellas retransmisiones de hockey patines, a deshoras, en la segunda cadena de TVE. Eran otros tiempos. Había más variedad.

Escritor