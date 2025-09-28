Opinión | Paraules de vida
Migrant i refugiat
A les portes de la 111a Mundial del Migrant i del Refugiat i a la llum de l’Any Jubilar, que n’és de difícil, a vegades, la vostra vida i els obstacles, les dificultats i les pors que heu de lliurar per a aconseguir una vida millor.
Migrants, missioners d’esperança fa el lema d’enguany, el qual posa en el centre la vostra vàlua, força i tenacitat per a aconseguir aquesta felicitat que s’amaga darrere d’unes fronteres que porten inscrits a foc els vostres noms.
La vida cristiana és un camí apassionant, una peregrinació satisfeta de circumstàncies inusitades que aconsegueixen la seva fi en una meta: la trobada amb Jesús Ressuscitat. En aquest peregrinar constant, anem recorrent aquesta sendera abillada amb l’amor que brolla del Sagrat Cor de Jesús: “Perquè si sent enemics, vam ser reconciliats amb Déu per la mort del seu Fill, molt més ara que estem reconciliats, serem salvats per la seva vida” (Rm 5, 10).
Si Ell és la vostra esperança, la llum i la salvació que il·lumina les ombres de les vostres senderes, a qui temereu? Qui us farà tremolar, si Ell és la defensa de la vostra vida? Obriu les vostres mans i acolliu cada paraula del Salm 26: habiteu a la casa del Senyor, gaudiu de la seva dolçor, contempleu el seu temple. Ell us protegirà el dia del perill, us amagarà en el més recòndit del seu estatge i us alçarà sobre la roca; us protegirà de l’enemic fins que a la seva tenda canteu i toqueu per a Ell (cf. Sal 26).
“La societat contemporània ha oblidat l’experiència de plorar, de ‘sofrir amb’: la globalització de la indiferència ens ha robat la capacitat de plorar”, deia el recordat Papa Francesc el juliol de 2013, des de l’illa de Lampedusa, on va assistir commogut pel naufragi d’una llanxa pneumàtica carregada de migrants procedents d’Àfrica. No esteu sols. L’Església acompanya el vostre dolor i el fa seu. Perquè heu estat creats a imatge i semblança de Déu (cf. Gn 1, 26-27), i igual que en l’ésser humà està impresa la imatge de Crist, la vostra arribada obre la porta a una nova evangelització i a espais perquè creixi una nova humanitat, preanunciada en el Misteri Pasqual (cf. Missatge del Papa Francesc per a la JMMR, 2014).
Confieu en Déu i tot perill es dissiparà abans que fosquegi en el vostre cor. El vostre testimoniatge és un signe de lluita, de tenacitat i de resiliència. Estem amb vosaltres, perquè no sou peces d’un puzle sense sentit ni peons encallats en terra de ningú sobre el tauler de la humanitat. Sou la carícia tendra de Déu que ens recorda – en la pell de Maria, Jesús i Josep – com la Sagrada Família de Natzaret també va ser emigrant, refugiada i va sofrir l’experiència del rebuig. Però, al final, van rebre de Déu el llegat que va transformar les seves vides: que, malgrat tot, Ell mai no els va abandonar.
Bisbe de Tortosa
