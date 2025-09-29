Borriol merece saber la verdad

El pasado 10 de septiembre, el Ayuntamiento de Borriol recibió una notificación del director general de Infraestructuras Sociosanitarias que informaba a nuestra localidad de que el nuevo centro de día podía ganar 20 nuevas plazas.

El cambio al frente de la Conselleria de Servicios Sociales cambió las políticas y los proyectos definidos por el Partido Socialista y Compromís, como es el caso del centro de día de Borriol, se revisaron para estudiar la posibilidad de crecer en plazas.

Y esa ampliación es viable en Borriol. De las 30 plazas definidas por el anterior Consell, podríamos llegar a las 50. Una mejora extraordinaria y una excelente noticia de la que hemos tenido conocimiento no por el alcalde, sino tras solicitar acceso al expediente municipal del centro de día.

Hoy la compartimos con nuestro pueblo. Y nos vemos en la obligación de informar que el equipo de gobierno, con el alcalde de Compromís a la cabeza, ha dicho que no. No a incrementar el número de plazas. No a Borriol.

Así lo ha comunicado a la Dirección General de Infraestructuras Sociosanitarias, como consta en el expediente municipal. Y nos preguntamos cómo una decisión de este calado no se ha compartido con la corporación y con el pueblo. Pero sobre todo, cómo dice no.

Ante el no de Compromís, nuestro compromiso firme con el sí. Ante la opacidad del alcalde, la transparencia que merece mi pueblo. Y ante políticas que lideran políticos que van a la contra, nosotros siempre a favor de Borriol.

Portavoz del Grupo Municipal PP Borriol