Castellón de la Plana vuelve a reafirmar su compromiso con la inclusión con la celebración de la IV Romería Inclusiva , un evento consolidado que demuestra que la tradición puede abrazar a toda la sociedad. Impulsada por la Asociación del Perro Guía de la Comunidad Valenciana (ASPEGUICV), esta romería es mucho más que una cita festiva: es un símbolo de igualdad y un recordatorio de que la participación plena debe ser un derecho para todos.

La iniciativa replica la tradicional Romería de la Magdalena adaptándola para personas con movilidad reducida o discapacidad visual. En lugar de la caña de romero, los participantes utilizan bastones, andadores, sillas de ruedas y, de manera especial, sus perros guía. La única diferencia respecto al domingo magdalenero reside en la ausencia de fuegos artificiales, para garantizar la seguridad animal. Con ello se lanza un mensaje claro: «somos romeros tan iguales como los demás».

Lo que comenzó con 40 participantes se ha transformado, en apenas tres ediciones, en un encuentro multitudinario con alrededor de 180 personas. Su crecimiento demuestra que la accesibilidad es una demanda social real y que la ciudad ha sabido valorarla como parte de su identidad festiva.

Fines de ASPEGUICV

ASPEGUICV es la entidad impulsora y motor de la iniciativa. Su misión es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual, defendiendo sus derechos y promoviendo la autonomía mediante el uso del perro guía como herramienta de movilidad y seguridad. Además, sensibiliza a la sociedad sobre el respeto al acceso de estos animales a todos los espacios y colabora con administraciones para eliminar barreras arquitectónicas.

Una jornada inclusiva

La IV Romería Inclusiva tendrá lugar el 4 de octubre . La jornada comenzará a las 9:00 h en la Plaza Mayor con la entrega de la cinta magdalena, seguirá a las 9:30 h hacia la ermita de San Roc, donde se servirá el tradicional almuerz, y continuará hasta el Ermitorio de la Magdalena, con llegada prevista a las 13:30 h. Allí se podrá visitar la ermita y tocar la campana histórica. La cita finalizará con una paella monumental a las 14.00 h, convertida en espacio de convivencia.

Las inscripciones deben realizarse a través de la web de la asociación, www.aspeguicv.org , en el apartado de Eventos.

Un Futuro de Inclusión para Castellón

La IV Romería Inclusiva es más que un paseo: es un acto de igualdad y un recordatorio de que las tradiciones son para todos. Su crecimiento y la respuesta ciudadana demuestran que la inclusión es una necesidad real y un valor compartido.

El 4 de octubre, Castellón mostrará que la verdadera fiesta es la que no deja a nadie atrás, construyendo un futuro donde la accesibilidad se entiende como un derecho fundamental.

Presidente de Aspegui