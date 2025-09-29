Uno de los ejes prioritarios del gobierno municipal de Onda es mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, ofreciéndoles los mejores espacios públicos para convivir. Por este objetivo nació hace seis años el plan de embellecimiento urbano Onda Bonica, que persigue revitalizar espacios públicos y poner en valor nuestra cerámica, y ya suma un total de 42 actuaciones por toda la ciudad. Solo hace falta dar un paseo por Onda para comprobar la transformación urbana de la ciudad con calles y plazas más bonitas, más acogedoras y más sostenibles.

Lejos de conformarnos, queremos dar un paso más, porque Onda siempre se merece más. No se puede negar que el cambio climático está provocando altas temperaturas durante muchos meses al año, lo que obliga a reconfigurar el desarrollo urbano a espacios con más sombra, más árboles y más vegetación para que puedan actuar como refugios climáticos y ayudar a paliar el sofocante calor.

Por ello, tras escuchar las peticiones vecinales en todos los barri a barri que hemos realizado, anunciamos un plan de renaturalización de espacios urbanos bajo el nombre de ‘Onda Bonica Más Natural’. Un plan que comprende varias fases y que vamos a implementar el próximo año con partida presupuestaria específica en los próximos presupuestos que aprobaremos en noviembre.

En esta primera fase se acometerán nueve intervenciones repartidas por distintos barrios de la ciudad. Entre ellas, la creación de plazoletas y zonas ajardinadas en calles del centro, la plantación de arbolado en ejes principales como Alfonso Pallarés y Padre Salvador Barri, la habilitación de nuevos espacios verdes en el parque 8 de marzo y en el paseo peatonal hacia El Carmen, así como la incorporación de más vegetación en la Plaza España y en Monseñor Ferrando Ferris. La actuación más singular se llevará a cabo en la plaza Tres Culturas, donde se proyecta un pionero parque comestible con árboles frutales, concebido también como espacio didáctico para la educación ambiental.

Esta es una apuesta más de este gobierno municipal por hacer una ciudad más verde, con más árboles y mejor preparada para el gran reto climático que nos acecha de ahora en adelante. El futuro de Onda empezamos a construirlo ahora y será verde.

Alcaldesa de Onda