Quién hace qué

El pleno del Senado aprobó el 17-9-25 una moción que emplaza al Gobierno a «acelerar la tramitación, destinar las partidas presupuestarias necesarias, licitar y construir con carácter de urgencia, los proyectos de obras hidráulicas de defensa contra avenidas, recogidas en los planes de gestión de riesgos de inundaciones, aprobadas para las cuencas mediterráneas, para proteger a la población de los efectos devastadores de las inundaciones, antes de que suceda el próximo episodio de lluvias», «y ejecutar antes del 2027 todas las actuaciones recogidas en dichos planes» y mientras «efectuar de forma urgente una limpieza integral y despeje de obstáculos de todos los cauces, barrancos, ramblas y rieras».

Parece lógico y deseable, y lo normal sería que todo el mundo estuviera a favor de algo necesario e imprescindible para evitar más muertes de las ya sufridas, cuestión de humanidad. Y aquí todo el mundo se retrató de modo claro. Se aprobó con los votos a favor de PP, VOX y UPN. Se abstuvieron Junts, PNV y los partidos canarios; se ve que les da igual. Y votaron en contra PSOE, Sumar, ERC y Compromís; sí, Compromís, los que dicen defender intereses valencianos, pero prefieren el sillón. En el momento que nos toque votar a nosotros, hay que saber lo que cada partido hace de verdad, más allá de lo que dice, de falsas demagogias y de relatos mentirosos. La Confederación Hidrográfica del Júcar, para mí uno de los culpables de la catástrofe de la dana, en 2023 tuvo unos niveles de ejecución de obras que no llegaron al 2%, ridículo. Y sin obras viene el desastre.

Notario y doctor en Derecho