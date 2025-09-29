La solidaridad, orgullo de la Vall

¿Qué es la solidaridad? Si buscamos la definición más académica, hablamos de lazos sociales, de apoyo mutuo o de la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Pero la solidaridad no es una palabra vacía ni un concepto teórico. La solidaridad es una acción. Es dar la mano cuando alguien la necesita, aunque no te toque directamente. Es actuar sin esperar nada a cambio. Es compromiso con la vida, con la dignidad y con la justicia.

Y si hay un colectivo que nos lo ha demostrado este año, ese es nuestra Policía Local. En el acto institucional del Día de la Policía hemos reconocido más de 100 actuaciones de mérito: RCP, rescates en incendios, intervenciones en intentos de suicidio y muchas otras actuaciones que han salvado vidas o las han protegido. Acciones que pueden sonar rutinarias, propias de la profesión. Pero no lo son. Porque detrás de cada gesto hay un agente que decidió actuar con rapidez, con valentía, muchas veces poniendo en peligro su vida, y sobre todo con empatía. Esa es la base de la solidaridad.

En esta edición también hemos puesto el foco en un episodio que fue más allá de lo que les corresponde profesionalmente: la ayuda voluntaria que muchos de nuestros agentes prestaron, hace ya casi un año, en los municipios afectados por la dana. Cuando otras localidades sufrían los efectos de la catástrofe, cuando había familias que habían perdido su casa, nuestra Policía Local estuvo allí. Decidieron ayudar fuera de su horario laboral. Decidieron ser solidarios.

Y esa decisión marca la diferencia entre mirar hacia otro lado o ponerse del lado de la gente. En un mundo cada vez más individualista, ejemplos como este tienen un valor inmenso. Porque demuestran que todavía somos capaces de hacer de la solidaridad un valor colectivo. Eso nos hace más fuertes a todos como ciudad, porque también fueron muchísimos los valleros y valleras que a título personal se volcaron con la ayuda en la dana.

En el Día de la Policía también dimos los datos de seguridad ciudadana del primer semestre del año, que nos dicen que la Vall d’Uixó es una ciudad segura. Los últimos datos del Ministerio del Interior lo confirman. Respecto al año pasado, hemos tenido una reducción global de la criminalidad del 1,8%, con descensos importantes en delitos de agresiones (-18,2%), robos con fuerza en domicilios (-17,9%) y sustracciones de vehículos (-25%). Son cifras que hablan de profesionalidad, de planificación y de trabajo bien hecho por parte de nuestra Policía Local.

Pero quiero remarcar algo: detrás de los números hay personas. Hay una plantilla de policías locales que no solo ejerce su trabajo con rigor, sino que lo hace con un plus de humanidad y de compromiso. Esa es la mejor vacuna contra los discursos que intentan criminalizar al diferente, que quieren vincular inmigración con inseguridad y que juegan con el miedo de la gente para dividirnos. En la Vall no queremos discursos de odio. Queremos seguridad, convivencia y solidaridad.

Si volvemos a la pregunta inicial de qué es la solidaridad, también es ese compromiso de cuidarnos colectivamente. Y por eso la solidaridad es cosa de todo un pueblo. Lo hemos visto la semana pasada en la jornada de paz y en el acto simbólico de apoyo al pueblo palestino. Desde la fachada del Auditorio colgamos una gran bandera palestina y muchas casas de la Vall lucen también banderas o el banderín de la sandía, símbolo de condena al genocidio. Es una muestra clara de que la solidaridad no tiene fronteras. Que cuando un pueblo sufre, nosotros no miramos hacia otro lado.

España, de hecho, está siendo ejemplo y referencia para muchos otros países al reconocer el Estado palestino y al alzar la voz donde otros callan. Y no debemos confundir lo urgente con lo importante: podemos atender muchas otras cuestiones de nuestro día a día sin dar la espalda a un genocidio que hiere nuestras conciencias.

También hemos vivido la solidaridad ayer en la marcha contra el cáncer Esteban Esteve Esbrí, que organizan las fiestas del Roser y que este año ha cumplido 11 años. De nuevo la Vall ha estado dispuesta a aportar su granito de arena para una causa justa. Ver a miles de personas caminando juntos a beneficio de la Asociación Contra el Cáncer de la Vall es una de las mejores fotografías del ADN de nuestra ciudad.

Esa es la ciudad que me emociona y que me hace sentir orgullosa. La que ante las dificultades, responde con compromiso y solidaridad. Una Vall que sabe que solo si caminamos juntos seremos capaces de afrontar los retos del presente y del futuro. Una Vall con un ADN claramente solidario. Porque la solidaridad no es un gesto puntual. La solidaridad es una manera de entender la vida. Y nosotros, en la Vall d’Uixó, hemos decidido que forme parte de nuestro orgullo colectivo. ¡Eso es lo que nos hace grandes!

Alcaldesa de la Vall d'Uixó