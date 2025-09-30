Envejecer con dignidad

La realidad es que vivimos en una sociedad cada día más envejecida y que, por ello, debe aprender a mirar a sus mayores con el respeto, la atención y la dignidad que merecen, aunque con las prisas con las que vivimos, en ocasiones hace que se les relegue a un segundo plano como si ya no tuvieran nada que aportar, pero lo cierto es que tienen muchísimo que ofrecer y enseñarnos. Por ello, en Benicàssim decidimos dar un paso adelante en ese sentido.

Aunque llevamos años trabajando en políticas de envejecimiento activo, esta semana vamos a poder dar la bienvenida a nuestros mayores en el CEAM de Benicàssim, un nuevo espacio configurado como centro de actividades para personas mayores, un proyecto que nace con la convicción de que envejecer no significa dejar de vivir, sino vivir de otra manera, con nuevos objetivos y nuevas oportunidades, en un espacio moderno, accesible y sostenible. Como nos gusta decir: un espacio para crecer, compartir y vivir.

Un lugar de encuentro en el centro de la ciudad, cómodo, amplio y adaptado, donde las personas mayores no solo podrán ocupar su tiempo, sino también seguir desarrollándose personal, social, cultural e intelectualmente.

En el CEAM vamos a contar con una variada programación de talleres de estimulación cognitiva, especialmente diseñados para fortalecer la memoria y prevenir el deterioro cognitivo, una de las preocupaciones más comunes a medida que se avanza en edad. Los talleres FIPA, de nivel inicial para mayores de sesenta años, son más que una clase, son el lugar donde la memoria se ejercita y la autoestima se trabaja.

Por eso quienes participan ya en estos talleres entrenan su atención, recuperan estrategias que les facilita la acción de recordar y les ayuda a ganar esa seguridad que, lamentablemente, a veces la edad les hace perder.

Junto con los talleres de estimulación cognitiva, las actividades de psicomotricidad son fundamentales para estimular la autonomía y mantener la movilidad, la coordinación y el equilibrio, aspectos clave para mejorar la calidad de vida durante más tiempo, puesto que el cuerpo aprende de nuevo a equilibrarse, mejorando la coordinación de los movimientos para prevenir caídas, al tiempo que favorecer la recuperación articular y muscular, para lograr que los gestos de cada día sean más sencillos.

Con ello buscamos promover la autonomía de nuestros mayores y devolverles la confianza. Y es que apostar por el bienestar de nuestros mayores es nuestra responsabilidad, por ello trabajamos para que Benicàssim sea un referente en cuidado de la salud y en políticas de envejecimiento activo. Así, invitamos a todas las personas a acercarse, participar, y ser parte de una realidad que solo podemos construir entre todos y todas.

También estamos trabajando activamente en programas específicos para luchar contra la soledad no deseada, un problema silencioso que afecta a muchas personas mayores, incluso en entornos aparentemente familiares. La soledad, cuando no es elegida, no es libertad, y desde las instituciones tenemos el deber de hacer todo lo posible para prevenirla. Por ello, el proyecto Benicàssim Conviu servirá para hacer frente a uno de los grandes retos de nuestro tiempo, como es la soledad no deseada. Un proyecto basado en una idea tan sencilla como poderosa, como es la de acercar mayores y jóvenes para que compartan tiempo útil con paseos, manualidades, talleres, actividades, o teatro. Es la ilusión de aprender y enseñar. Porque acercar generaciones es trasmitir conocimientos, contar vivencias y generar vínculos. También es traer la memoria y la historia al presente, manteniendo los valores que han construido Benicàssim a través del tiempo.

Ejemplo de vida

Si los jóvenes son nuestra esperanza de futuro, las personas mayores son el ejemplo con mucho que aportar a través de su experiencia vital y su enorme capacidad de adaptación, de resiliencia y de compromiso social, que nos demuestran a diario. Por ello el CEAM es mucho más que un edificio con un rótulo en la puerta. Queremos que se convierta en una casa abierta, en la que nuestros mayores encuentren acompañamiento, atención y respeto, para que la experiencia de toda una vida tenga su propio espacio y puedan así, seguir creciendo.

Y es que por mucho que otros se empeñen en lo contrario, la realidad es tozuda y demuestra que Benicàssim no solo ha crecido, sino que se ha transformado en los últimos años, logrando convertirse en un referente de ciudad alegre, abierta, que ofrece multitud de planes para disfrutar durante todo el año; una ciudad acogedora, que da la bienvenida a quienes nos eligen y hace disfrutar a quienes la visitan; una ciudad que cuida de su entorno, de los jóvenes, de las familias y de sus mayores.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora