Gaza: privación sistemática de derechos humanos

El horror que se vive en Gaza no puede describirse sino como una tragedia humanitaria de dimensiones insoportables. Día tras día, el asedio, los bombardeos y la privación sistemática de derechos básicos colocan a millones de civiles palestinos en una situación límite. Niños que crecen bajo el sonido de las sirenas, familias enteras que son desplazadas de sus hogares reducidos a escombros, hospitales que se convierten en morgues improvisadas: todo ello constituye un recordatorio brutal de lo que significa ignorar los principios más elementales de la dignidad humana.

La comunidad internacional ha establecido, a través del derecho humanitario y los convenios internacionales, que existen líneas que nunca deben cruzarse: proteger a la población civil, garantizar acceso a alimentos, agua y atención médica, y distinguir entre objetivos militares y civiles.

Sin embargo, en Gaza, esas normas parecen haberse diluido hasta volverse irreconocibles. Lo que se observa es un castigo colectivo que, bajo cualquier prisma, representa una vulneración sistemática de los derechos humanos y que abre la puerta a calificativos que la historia ya conoce demasiado bien: crimen de guerra, limpieza étnica, incluso genocidio.

Lamentablemente, el mundo observa dividido. Mientras algunos gobiernos exigen un alto al fuego inmediato, otros ofrecen un silencio cómplice o, peor aún, justifican la brutalidad bajo el pretexto de la seguridad. Nadie discute el derecho de un Estado a defenderse; lo que está en cuestión es la legitimidad de hacerlo a costa de arrasar con la vida de miles de inocentes que no eligieron esta guerra. La desproporción entre la ofensiva y la indefensión civil es tan flagrante que resulta imposible de justificar éticamente.

Gaza es hoy un espejo donde se refleja la incapacidad global de anteponer la humanidad a los intereses políticos y geoestratégicos. Callar frente a esta tragedia equivale a legitimar la impunidad. Por eso, levantar la voz no es un gesto ideológico, sino un deber moral. Porque cada vida perdida, cada niño mutilado, cada hospital destruido nos interpela a todos. Y si la comunidad internacional vuelve a mirar hacia otro lado, será recordada no solo por su pasividad, sino por su traición a la idea misma de derechos humanos universales.

Alcalde de Nules y presidente de Unión Municipalista