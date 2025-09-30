Opinión | VENTAR I ESCAMPAR EL POLL
Les víctimes es mereixen la veritat
La mentida és aigua en cistella, la veritat comença a florir com els rovellons en la tardor. Un episodi meteorològic devastador i s’amagaren en el reservat del restaurant en l’estona d’un dinar privat de més de tres hores i no s’assabentaren de res, res els va posar a l’aguait, res els violava. La periodista Maribel, déu-n’hi-do, després de deu mesos, sols ha escrit un foli, en el que ve a confirmar que no té res a veure amb el tema de la dana, algú haguera escrit un llibre. Diu que ella va aplegar a les 15 hores. És de suposar que el president ja estaria allí. Apunta que en les tres hores i mitja va ser testimoni de set cridades curtes, però encadenades, rebudes pel president al seu telèfon: primer cridava la consellera d’Emergències i, de seguida, el president de la Diputació de València. Diu que el president no es va menejar de taula, les converses telefòniques puix, es feren davant d’ella, entre les 17.37 i les 18.30. Afirma que va ser «completament aliena a aquelles comunicacions». No va ser testimoni de res? Cap informació? O el president en resposta al seu interlocutor sols contestava amb monosíl·labs o ens amaga alguna cosa. És increïble que res del que es parlava pel president cridaré la seua atenció com a persona i periodista. També afirma que ella va eixir de la reunió entre les 18.30 i les 18.45, no diu res del president, cal suposar puix, que no isqueren junts i que ell va eixir més tard. Per tant, a les 18 hores el president no estava en el seu despatx treballant com ha estat afirmant en els últims deu mesos. És increïble que no sabera res de les desgràcies que es produïen als pobles del voltant de València. Quan va entrar al Ventorro, ja hi estava l’emergència meteorològica.
Tan insignificant és l’empresa en la qual treballa que tenint una empleada que pot parlar amb el president ni tan sols la criden? És increïble, no m’ho crec. Deu mesos per decidir-se a parlar per no dir res, és un insult a les 229 víctimes i els familiars. Davant d’ells, ella, com a persona i testimoni privilegiat, és deutora, té l’obligació de contar el que va fer el president durant les tres hores i mitja en les que va estar dinant, berenant i xarrant i no ser còmplice de les mentides i silencis d’una actuació nefasta.
- El litoral norte de Castellón, en aviso naranja por lluvias muy fuertes
- Final feliz en Jérica: el toro embolado ha sido capturado y la calma vuelve al pueblo
- España, el país con más parados de Europa, empieza a tener provincias sin paro
- Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que está 'casi gratis
- Tormentas, granizo y frío: AEMET activa la alerta en Castellón
- Sin clases este lunes en todos estos municipios de Castellón
- Castelló decide esta tarde si suspende las clases para mañana ante el riesgo de fuertes lluvias
- Daños en una finca de Castelló por las lluvias: 'Se me está inundando la casa