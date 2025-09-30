Opinión | LA RÚBRICA
Mazón continua fugint
Ahir dilluns es complien 11 mesos de la pitjor tragèdia climàtica que hem patit en la nostra història recent i continuem igual: amb un govern inepte, irresponsable i reincident. Encara em dol pensar que aquelles 229 víctimes mortals podrien haver salvat la vida si el PP haguera actuat com tocava. Ahir mateix es va demostrar: hores abans de l’alerta roja sí que es va enviar el missatge Es-alert preventiu. Per tant, era possible.
Però Mazón no estava. Ni aquell dia ni aquest diumenge, quan el nord de Castelló i l’Horta de València tornaven a estar en màxima alerta. Ell preferia estar a Múrcia, abraçant-se amb Feijóo i repartint besos, mentre a la seua terra la gent tremolava davant la por de tornar-se a quedar soles. És la imatge de la desvergonya política portada a l’extrem.
Sempre que hi ha una emergència, Mazón fuig. O al Ventorro, o a un acte del PP o a qualsevol lloc menys on li correspon, que és al capdavant del Cecopi. I darrere d’ell, tot un Consell i Vox còmplices. Cada dia que Mazón continua al capdavant del Consell és una bufetada més a les víctimes i a la dignitat del poble valencià. No podem continuar cap minut més amb un president que rebutja declarar davant la jutgessa com a testimoni; que se’n riu de les víctimes i que prefereix confrontar la societat, amb el valencià com a víctima principal, per a salvar la seua imatge. És hora de posar fi a aquesta farsa. Mazón ha de dimitir i convocar eleccions. Necessitem un govern seriós, amb Diana Morant al capdavant, que torne la dignitat a les institucions i que pose la vida i el benestar de la gent per damunt de tot.
Diputada provincial del PSPV-PSOE
