El plan migratorio del Partido Popular

Encuentro de la cúpula del PP, con Alberto Núñez Feijóo al frente, con los presidentes autonómicos del partido este pasado fin de semana en Murcia. El motivo de estas reuniones, que suelen convocarse cada seis meses, es intercambiar ideas, debatir y, por encima de todo, coordinar y aunar las principales líneas de actuación política. En Murcia se habló del acceso a la vivienda, la financiación autonómica y la situación de la agricultura, entre otros temas, pero sobre todo se abordó la cuestión de la inmigración. Este fue el asunto principal.

La reunión del fin de semana y la intervención pública de Feijóo de ayer sirvieron para clarificar, algunos dirán que endurecer, la posición del PP. El propio presidente de los populares se había ocupado de intensificar el tono el pasado jueves aprovechando su visita a las Islas Baleares. Feijóo advirtió entonces de que el modelo «buenista» ha fracasado en España. Ayer en Murcia insistió en la misma idea, y puntualizó que un inmigrante «ni es una víctima que no es dueña de sus actos, como afirma el Partido Socialista, ni es un delincuente por defecto, como afirma Vox».

El plan migratorio del PP pretende subrayar la necesidad de defender la ley y el orden ante una situación que, denuncian, se halla fuera de control y provoca agravios. Las propuestas que Feijóo promete aplicar si gobierna en España pasan por un sistema de visados por puntos y condiciones más exigentes para la concesión de subsidios y ayudas sociales. Se aboga, en este apartado, por ser más estrictos a la hora de otorgar el ingreso mínimo vital a las personas inmigrantes, con el objetivo de prevenir abusos injustificables. Además, se pretende la expulsión de los reincidentes y de aquellos que hayan cometido delitos contra la libertad sexual. Subraya el PP que es necesario priorizar la llegada de inmigrantes latinoamericanos, quienes, se hace notar, comparten con los españoles idioma y afinidad cultural.

El PP ha venido perfilando en los últimos tiempos su postura sobre la inmigración, que, junto al acoso a Pedro Sánchez por los casos de supuesta corrupción en su entorno político y familiar, muy particularmente, a su esposa, se ha convertido en la principal arma para dañar al Ejecutivo de PSOE y Sumar. El giro del PP coincide con el fuerte crecimiento, evidenciado por los sondeos, de la intención de voto a Vox, partido liderado por Santiago Abascal.

Feijóo pretende tapar esa fuga electoral hacia la extrema derecha, que utiliza el rechazo al inmigrante como su gran anzuelo político. En la cúpula popular estiman que la inquietud ciudadana ante la inmigración puede hacer también que determinados segmentos de votantes socialistas modifiquen su voto para apostar por los conservadores.

El Partido Popular es consciente de que, tal como se repiten sus dirigentes, el suyo es un «partido de gobierno» y la fuerza más votada en España (amén de gobernar en la gran mayoría de comunidades) Todo ello le obliga a un esfuerzo de responsabilidad añadida y a rechazar las propuestas radicales, populistas o de difícil aplicación que caracterizan a Vox. Pese a ello, tiene todo el sentido que el PP, por ejemplo, exija la plena asunción por parte de los inmigrantes de los principios básicos de la convivencia democrática, así como su integración en la sociedad española, sin que ello suponga renunciar a sus raíces.