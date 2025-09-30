Opinión | LA RUEDA
Responsabilitat compartida
Les últimes pluges intenses ens recorden que continuem sent vulnerables. Des de l’Ajuntament hem publicat un llistat exhaustiu de zones de risc amb recomanacions bàsiques: evitar desplaçaments, revisar desaigües, informar-se només a través de canals oficials i telefonar al 112 en cas d’emergència. Des de primera hora hem pres totes les mesures necessàries.
És positiu que es done informació clara i que hi hagen mesures preventives: les brigades dels serveis públics treballant des de primera hora, empreses de jardineria netejant embornals, serveis de neteja viària reforçats i la Policia Local vetlant per la seguretat i l’ordre. Això mostra que, en moments de risc, la coordinació i la responsabilitat de totes i tots és imprescindible.
Tanmateix, és moment de reflexionar. No n’hi ha prou amb tancar camins i demanar precaució: cal apostar per solucions estructurals que reduïsquen de veritat la vulnerabilitat del nostre terme davant un fenomen que, amb el canvi climàtic, serà cada vegada més freqüent. Planificació urbanística, millora de canalitzacions i inversions a llarg termini són accions necessàries i des de l’equip de govern treballarem per fer-ho possible.
En emergències, la responsabilitat és compartida: els veïns hem de ser prudents i seguir les recomanacions, i les institucions hem d’anar més enllà de l’avís puntual. Afortunadament, comptem amb un teixit de professionals que, amb esforç, posen per davant el benestar de tots. Cal agrair la feina conjunta de la Policia Local, els Serveis Públics i les empreses, que fan possible que, en els pitjors moments, Vila-real responga amb responsabilitat i esperança. Ànims a totes, la tardor acaba de començar i hem d’estar preparades.
Vicealcaldessa de Vila-real i diputada provincial
