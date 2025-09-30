Un siglo filarmónico

La sociedad Filarmónica de Castellón cumple un siglo. Cien años de trabajo incesante, por parte de numerosas juntas directivas, para dotar a la ciudad y a la provincia de una actividad concertística perpetua y de gran nivel. En un libro que estoy finiquitando se recoge la historia de sus éxitos y sus vicisitudes, de sus grandes momentos y de sus pequeñas y chocantes anécdotas, muchas de ellas significativas para entender la trayectoria que conformó su talante, hasta nuestros días. Es, por supuesto, el relato de un trabajo incesante y pródigo de los abnegados componentes de sus juntas directivas, que ha tenido una notabilísima respuesta ciudadana y, lo que es más importante: un acrisolado prestigio que ha traspasado las fronteras provinciales, para hacerse nacional e incluso internacional.

Al respecto, es curioso reseñar que, en Castellón, en el inicio del siglo XX, ya hubo una interesante generación de intelectuales y eruditos que sentaron las bases de un afán cultural local de destacado nivel. Hay que decir que los años 20 del pasado siglo, pese a la honda depresión de su inicio, constituyen una verdadera edad de oro, por la creación de instituciones culturales y deportivas, felizmente vivas, como son el Club Deportivo Castellón, la Sociedad Castellonense de Cultura, la Sociedad Filarmónica, el Ateneo y la Banda Municipal.

Cronista oficial de Castelló