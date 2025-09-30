Tele Moncloa

Pedro J. Ramírez, incombustible y expansivo, anda por los platós promocionando su último libro y, de paso, señalando el ingente aparato de propaganda institucional, también de pesebre publicitario, entregado al dictado de Pedro Sánchez con el fin de perpetuarse en el poder, frustrando la alternancia democrática. En román paladino: mientras el mandarín de lo que otrora fue el PSOE, hoy Partido Sanchista, siga al frente de semejante opción modelada a su imagen y semejanza, mediando el tocomocho político de «la militancia manda», la calidad democrática de la cuarta potencia de la UE seguirá en caída libre. Al respecto, viene siendo aleccionadora la persistente denuncia del Consejo de Informativos de RTVE, señalando el grado de contaminación ideológica de los contenidos del poderoso medio de comunicación sostenido con los impuestos de los españoles. Los profesionales de la casa, comprometidos en velar por el Estatuto y el código deontológico, asisten estupefactos a la descarada colonización del Gobierno a través de la contratación de productoras externas con programas tales como Malas lenguas, de la mano de Jesús Cintora, y Mañaneros 360, presentado por Javier Ruiz. Ambos cuestionados por numerosos periodistas de plantilla, al punto de propiciar una investigación interna a principios de verano, seguida de numerosas llamadas de atención, al considerar que los citados comunicadores transgreden la normativa estatutaria del Ente Público, a criterio del Consejo de Informativos. En el suma y sigue de la utilización gubernamental, resulta destacable el papel de Silvia Intxaurrondo al frente de La Hora de la 1, tras la polémica renovación, el año pasado, de tan extraordinario fichaje a través de una empresa, ya que no es personal de RTVE. En lo que viene siendo vergonzoso suma y sigue, el pasado viernes, el Consejo de Informativos emitió un comunicado denunciando, una vez más, la opacidad de actuación desde la presidencia de la Corporación de Radio y Televisión Española, personalizada en José Pablo López. El clima está realmente caldeado. Me cuenta un veterano de Prado del Rey que en las últimas cuatro décadas jamás asistió al nivel de influencia hoy ejercido desde La Moncloa en el control de los contenidos de la televisión de todos. El amigo y colega, abochornado, ponía el ejemplo diametralmente opuesto de la BBC.

Mientras Tele Moncloa prosigue el trabajo en bien de la causa sanchista, algún grupo de históricos socialistas mantiene reuniones en añoranza del gran partido de Estado que fue el PSOE, antes de que Los cuatro del Peugeot aparcaran en la puerta de Ferraz hasta hoy, con todo lo visto y lo que queda por ver.

De aquellos intrépidos socialistas, honrados a carta cabal, capaces de asaltar el poder revestidos de la fuerza moral capaz de encarnarse en ángeles exterminadores de la corrupción, tres están imputados y uno en el trullo. El jefe es el único no empapelado. Al parecer, ciego y sordo antes, durante y después de aquel rally épico. Jordi Sevilla, exministro socialista, cree que Sánchez: «Está en fase terminal». Ojo, Jordi, tiene la propaganda.

Periodista y escritor