El día de la Salpassa

Hay actos o costumbres que, tras muchos años o siglos de existencia, desaparecen del calendario. En nuestro caso, la guerra civil española rompió casi drásticamente del calendario con fiestas tan populares como la conocida Salpassa o también denominada vulgarmente como El dia de les maces, según la población en la que tenía lugar. En Vilafranca se decía pasturar les maces y en Borriol simplemente el dia de les maces, aludiendo al instrumento que exhibían los niños: una maza pequeña de madera que llevaban consigo todo el día (yo conservo todavía la mía como una reliquia del pasado).

Diu Bernat Capó (etnógraf reconegut) que la salpassa és la cerimònia d’anar per les cases (dimarts i dimecres de la Setmana Santa) aspergint-hi aigua beneída per les portes de les cases que estiguen tancades. Va el sacerdot, una parella d’acòlits amb campanes i un cistellet i tota la xicalla del poble proveïda de maces o instruments que fan soroll. Mentrestant van cantan estrofes como aquelles de «portaoberta, bona coberta; porta tancà, bona massà». O, d’altres, que fan referència a persones o coses del poble.

Moltes activitats

Les ames de casa posen una tauleta de tovalles brodades; el capellà dona a besar una creueta de metall i fa la benedicció. La gent dona una almoina (una monedeta o també ous). També la comitiva visite el terme on els masovers tenen la seua caseta.

El costum va començar a desapareixer pels anys 50 del segle passat i mai ha tornat a fer-se la festa, en general. Una autèntica llàstima!

Profesor