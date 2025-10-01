Nunca llueve a gusto de todos

Esta semana, la provincia de Castellón ha vuelto a sufrir un nuevo episodio de fuertes precipitaciones. En el caso de Burriana, hemos registrado un acumulado de hasta 130 litros por metro cuadrado y rachas de viento de hasta 80 km/h, con varias incidencias en nuestro término municipal. Entre ellas, un árbol caído dentro de la guardería municipal que destrozó la valla perimetral del centro educativo, precisamente el que acoge a los más pequeños.

Tanto yo como muchos otros alcaldes, decretamos el cierre de los colegios el pasado lunes. Lo hicimos bajo la principal premisa de que más vale prevenir que curar, basándonos en la información y las recomendaciones de los expertos en meteorología, y con el convencimiento de que era la mejor decisión en aras del interés general.

Durante estos días, muchos vecinos me han dado la enhorabuena por implementar medidas restrictivas con el objetivo prioritario de salvaguardar a las personas, ya fuera mediante el cierre temporal de los centros educativos o por la suspensión de las actividades organizadas por el Ayuntamiento y sus organismos dependientes. Pero, como no puede ser de otra manera, también he recibido comentarios que reflejan la difícil situación que enfrentan muchas familias cuyos padres deben acudir a trabajar, pero sus hijos no tienen colegio. Muchos tienen la posibilidad de dejarlos con los abuelos; otros no tienen tanta suerte.

Imposible de prever

Recientemente, el presidente de la CHJ (Confederación Hidrográfica del Júcar), quien sigue sin realizar las tareas de limpieza del cauce del río y otras infraestructuras necesarias que afectan a Burriana, declaró en los tribunales que lo que ocurrió hace un año en Valencia era imposible de prever. También reconoció que conocía el riesgo de desbordamiento del Poyo, pero no avisó al CECOPI de la GVA (Centro de Coordinación Operativa Integrada de la Generalitat Valenciana).

Al final, todos los responsables públicos tomamos las decisiones única y exclusivamente en función de la información que se nos suministra, siendo en muchas ocasiones únicamente previsiones que se pueden cumplir o no. Sin embargo, siempre lo hacemos intentando prevenir posibles daños y buscando la máxima seguridad de nuestros ciudadanos.

Aun así, somos conscientes de que nunca va a llover a gusto de todos.

Alcalde de Burriana