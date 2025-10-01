Presupuestos o dimisión

El 24 de noviembre de 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en el Congreso sus últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Y de eso hace ya casi tres años. No es una cuestión baladí. Es un deber constitucional. Que no entiende de plazos, que entiende de obligaciones. Las que hoy, 1 de octubre de 2025, Pedro Sánchez sigue incumpliendo.

El presidente del Gobierno de España ha convertido en rutina el boicot a las reglas constitucionales. Ha dinamitado sus obligaciones como jefe del Ejecutivo y se ha puesto por montera la Carta Magna tratando de normalizar el escándalo. Y con un maestro de ceremonias convertido en anfitrión de un vodevil político y familiar, nada podemos esperar de ministros que ejercen de bufones cortesanos y exhiben su bajeza moral en la red social X.

Pero me van a permitir que me centre en mi tierra. Esta provincia que me apasiona, por la que trabajo cada día cumpliendo mis deberes, asumiendo las competencias propias de mi cargo y esforzándome para dar soluciones. Porque es, sencillamente, mi deber. La Diputación de Castellón avanza abriendo camino y superando dificultades. Las que un Gobierno de España nos impone con un presidente que desde el 24 de diciembre de 2022 nos ha dejado huérfanos de presupuestos.

Y ese expediente económico al que tantas veces invocamos es un deber del Gobierno de España, es una competencia de Sánchez. Y su incumplimiento se traduce en pérdidas. Castigos económicos que provocan la asfixia de los ayuntamientos. Municipios cada vez más cargados de obligaciones y despojados de recursos. Alcaldesas y alcaldes sin color político, con vocación de servicio público. Hoy mi provincia está pendiente del cobro de más de 200 millones de euros. Porque en estos casi tres años sin presupuestos, la provincia ha crecido en población y las transferencias no se han actualizado. Porque hoy, además de ser muchos más, pagamos mucho más.

Pagar lo justo

Por eso esta Diputación de Castellón ha reclamado a Sánchez que pague lo justo, aun sin el respaldo del PSPV, que como siempre, está a lo suyo, no a lo que la provincia le importa. Y lo exigimos con el aval de la comisión mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas, que no ha dudado en darnos la razón.

Sánchez nos debe dinero. Y ese dinero es de mi tierra. Una provincia que se rebela frente a la injusticia y denuncia la mordaza. La que el PSOE nos impone con reglas fiscales que nos impiden utilizar los ahorros para dar servicio a nuestros vecinos, para resolver problemas y promover oportunidades.

Hoy exigimos presupuestos o dimisión. Sánchez nos debe más de 65 millones de euros para evitar riesgos en materia de inundaciones. Bien lo saben los vecinos que viven cerca de barrancos, cauces o ramblas. Como los de Benicarló, con el desbordamiento de la rambla de Alcalà, o Nules, con el barranco de Juan de Mora. También Castellón, que sigue pendiente de que la CHJ ejecute la ampliación del desagüe del Río Seco.

Exigimos unos presupuestos que ejecuten infraestructuras vertebrales para la provincia. Como es el caso del desdoblamiento de la A-7, medular en el desarrollo del interior de Castellón. Basta ya de dejar sin accesos a la AP-7 a Benicàssim, Vila-real o Vinaròs. No nos vale la política, nos valen los hechos. Y por eso exigimos el acceso sur desde la N-340 a Torreblanca como también reclamamos para Sant Jordi ese paso inferior tan necesario en la N-232.

¿Cuántas veces hemos reclamado que se cumpla con esta provincia? No nos cansaremos de hacerlo.asta que el Gobierno de Pedro Sánchez ejecute el tramo final entre Masía La Torreta y Morella Sur. Hasta que construyan el Parador.

Cuentan los hechos

No nos valen los anuncios, cuentan los hechos. Porque la institución que PSOE y Compromís convirtieron en lacaya es hoy ariete. El bastión que defiende proyectos cruciales a la hora de vertebrar nuestra tierra, como el corredor mediterráneo. Estamos cansados de palmaditas y promesas, hartos de mentiras.

Queremos inversiones que protejan las costas frente a la regresión y el derribo. Fondos para ejecutar espigones y mejorar paseos, no para derribar inmuebles. Burriana, Xilxes, Almassora, Benicàssim, Oropesa, Cabanes, Torreblanca, Moncofa y Peñíscola. ¿Dónde está el Estado?

Lo haremos fuertes, decididos a plantar cara a la política de la inanición socialista, la que huye de sus competencias, incluso las que comprometen nuestra seguridad. Queremos ya una comisaría nueva en Vila-real, la ejecución de nuevos cuarteles en Almassora, Benicàssim y Vilafranca.

Ayer, hoy y mañana quien decide es mi tierra. Es mi provincia. Es Castellón. Queremos hechos. No nos valen las palabras.

Presidenta de la Diputación de Castellón